院前中风分流计划｜推行近3个月 52名患者受惠 流程时间平均缩短80分钟

中风治疗争分夺秒，医管局与消防处于2021年在全港推行「院前中风通报」机制；并于去年12月在医管局新界东联网及新界西联网率先推行「院前中风分流计划」，经救护人员初步评估属怀疑出现大血管闭塞的患者，会直接送往所属联网的指定医院。消防处表示，截至本月1日，新界东联网及新界西联网有228宗个案经消防处通报，当中52宗透过分流机制送到指定医院接受评估及治疗，行车时间、转院准备及行政程序时间平均缩短80分钟。

「院前中风分流」年内扩展至九龙及港岛区

分流机制下，沙田、大埔及北区患者，直接送往威尔斯亲王医院；屯门及元朗区的患者，则直接送往屯门医院。医管局表示，受惠机制的52名患者中，32人经检查后诊断为缺血性中风，23人经评估后接受溶栓治疗及/或取栓手术，当中16患者经检查后诊断为大血管阻塞。局方指，医管局及消防处将持续监察「院前中风分流」机制落实情况，参照新界区经验，于今年有序扩展至九龙及港岛区，目标覆盖全港。

至于已在全港推行的「院前中风通报」机制，消防处救护人员会在患者送抵医院前进行评估，识别怀疑中风病人。若患者被评估为需通报个案，救护人员会向医院预报病人情况及资料，减少急症室医护为病人重复评估程序，中风科医护亦可提前到急症室。

记者：萧博禧

摄影：何健勇