Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

院前中风分流计划｜推行近3个月 52名患者受惠 流程时间平均缩短80分钟

社会
更新时间：17:12 2026-03-11 HKT
发布时间：17:12 2026-03-11 HKT

中风治疗争分夺秒，医管局与消防处于2021年在全港推行「院前中风通报」机制；并于去年12月在医管局新界东联网及新界西联网率先推行「院前中风分流计划」，经救护人员初步评估属怀疑出现大血管闭塞的患者，会直接送往所属联网的指定医院。消防处表示，截至本月1日，新界东联网及新界西联网有228宗个案经消防处通报，当中52宗透过分流机制送到指定医院接受评估及治疗，行车时间、转院准备及行政程序时间平均缩短80分钟。

「院前中风分流」年内扩展至九龙及港岛区

分流机制下，沙田、大埔及北区患者，直接送往威尔斯亲王医院；屯门及元朗区的患者，则直接送往屯门医院。医管局表示，受惠机制的52名患者中，32人经检查后诊断为缺血性中风，23人经评估后接受溶栓治疗及/或取栓手术，当中16患者经检查后诊断为大血管阻塞。局方指，医管局及消防处将持续监察「院前中风分流」机制落实情况，参照新界区经验，于今年有序扩展至九龙及港岛区，目标覆盖全港。

至于已在全港推行的「院前中风通报」机制，消防处救护人员会在患者送抵医院前进行评估，识别怀疑中风病人。若患者被评估为需通报个案，救护人员会向医院预报病人情况及资料，减少急症室医护为病人重复评估程序，中风科医护亦可提前到急症室。

记者：萧博禧

摄影：何健勇

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
6小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
8小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
7小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
22小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
5小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
8小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
6小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
2小时前