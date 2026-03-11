香港流行文化节4月揭幕 设逾120场活动 户外音乐嘉年华免费入场

第四届「香港流行文化节」将于4月至6月举办，以「超乎想像」为主题，约举办20个节目及逾120场活动，包括多元舞台表演、电影放映、专题展览、图书馆及外展活动等。开幕节目为《梦之深境》音乐会，将于4月17及18日在东九文化中心举行。

《梦之深境》由金像奖「最佳原创电影音乐」得奖者兼二胡演奏家朱芸编，与本地音乐人冯颖琪策划，重新编曲香港经典电影配乐。两晚表演分别由林奕匡和COLLAR成员陈泳伽；邓小巧和MIRROR成员李骏杰担任演出嘉宾，与乐团和合唱团成员等演绎不同年代流行歌曲。

《ImagineLand》免费予公众参与

文化节重头节目《ImagineLand》户外音乐嘉年华将于4月25及26日在香港文化中心露天广场和梳士巴利花园草地举行，免费予公众参与。日间节目包括「跨越界限音乐会」、「流行盲盒」户外装置和「艺术部落」；晚间则有「星空电影院」，在梳士巴利花园草地分两晚放映电影《久别重逢》及《星愿》。

「流行盲盒」4.25起公开展出

户外装置「流行盲盒」将于4月25日起，在香港文化中心露天广场公开展出，并设有4个展柜，包括重塑民间故事《十兄弟》的潮流玩物、重现香港霓虹街景的电影打卡场景、以超现实时装诠释奇幻角色的橱窗设计，以及经典黑胶与虚拟歌手的音乐对话。

张国荣《流星语》4K数码修复版将首次放映

电影节目方面，香港电影资料馆精选放映12部由50年代至千禧年后的香港奇幻经典电影，包括《撞到正》（4K 数码修复版）、《十兄弟》、《倩女幽魂》、《青蛇》、《童梦奇缘》等。此外，香港文化中心首次将放映由张国荣主演的《流星语》4K数码修复版。

资料馆另于5月在东九文化中心举行「修复瑰宝—电影马拉松」，精选多部不同年代的本地及世界电影经典放映；6月3日起，将于香港文化博物馆举行「幸会25岁—香港电影资料馆珍藏展」，展出130万件珍贵电影文物，并设观众互动装置。

另外，公共图书馆4至6月将有童话、科幻、奇情为主题的书籍介绍、「与作家会面」和「文学月会：科幻文学的过去与未来：神兽、动物、机器与人工智能」专题讲座、工作坊以及故事剧场等。

活动时间缩至3个月 料60万人参与

今年文化节时长由过往4个月缩短至3个月，康文署总经理（文化交流及流行文化）黄洁怡解释称，署方之后有更多精彩艺术节，例如6月的「中华文化节」，故将文化节「浓缩」到4至6月举行，时间缩短亦可令市民更集中参与其他活动。受活动时间缩短影响，黄洁怡预计今年参与人次约为60万，较去年的80万人次有所减少。

活动经费方面，黄洁怡表示，今年文化节的制作费约为1,500万元，与去年相若，均为康文署恒常经费，且今年并无申请文创处额外拨款。

