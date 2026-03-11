穿梭巴士营运助理涉向司机索贿收贿逾4万元助受聘  遭廉署起诉准保释

廉政公署昨日(10日)落案起诉一名穿梭巴士公司营运助理，控告他涉嫌向一名司机多次索取及收受贿款共逾40,000元，以安排对方获该公司雇用。被告获廉署准予保释，以待明日(12日)在屯门裁判法院答辩。

周敬龙，45岁，大利巴士集团有限公司附属公司营运助理，被控五项代理人接受利益及一项代理人索取利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。

被告于案发时负责为大利巴士及其附属公司招聘司机，以及管理该等公司营运的接载服务，包括一条接载政府员工的穿梭巴士路线。他涉嫌于2024年9月至2025年1月期间，连续5个月从一名司机收取贿款共逾32,000元，以雇用对方驾驶上述穿梭巴士路线。

被告又涉嫌于2025年2月向该名司机索取贿款逾8,400元，惟该司机没有再按被告要求支付贿款。

廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现被告涉嫌每月向该名司机索贿约3,400元至约7,500元不等，如该司机不向被告支付贿款，便不会获聘驾驶上述穿梭巴士路线。