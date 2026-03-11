Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

穿梭巴士营运助理涉向司机索贿收贿逾4万元助受聘  遭廉署起诉准保释

社会
更新时间：15:21 2026-03-11 HKT
发布时间：15:21 2026-03-11 HKT

廉政公署昨日(10日)落案起诉一名穿梭巴士公司营运助理，控告他涉嫌向一名司机多次索取及收受贿款共逾40,000元，以安排对方获该公司雇用。被告获廉署准予保释，以待明日(12日)在屯门裁判法院答辩。

周敬龙，45岁，大利巴士集团有限公司附属公司营运助理，被控五项代理人接受利益及一项代理人索取利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。

被告于案发时负责为大利巴士及其附属公司招聘司机，以及管理该等公司营运的接载服务，包括一条接载政府员工的穿梭巴士路线。他涉嫌于2024年9月至2025年1月期间，连续5个月从一名司机收取贿款共逾32,000元，以雇用对方驾驶上述穿梭巴士路线。

被告又涉嫌于2025年2月向该名司机索取贿款逾8,400元，惟该司机没有再按被告要求支付贿款。

廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现被告涉嫌每月向该名司机索贿约3,400元至约7,500元不等，如该司机不向被告支付贿款，便不会获聘驾驶上述穿梭巴士路线。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
23小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
4小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
7小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
6小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
21小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
7小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
23小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
52分钟前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
21小时前
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
4小时前