认向邻居冷气机槽淋粪便但否认毁坏闭路电视 家庭主妇5月受审

中年妇人涉于去年5月至7月，损坏邻居的闭路电视镜头，另淋泼粪便到下层住户的冷气机槽。她今于东区裁判法院承认将粪便、其他脏物、发出恶臭或令人厌恶的物品抛掷到私人财产罪，否认刑事损坏罪。主任裁判官张志伟排期5月7日审讯，期间妇人续获准以2000元保释，不得接触控方证人，以及不得离港。

未读案情尚未罪成

59岁被告孙兆芳，报称家庭主妇，她否认1项刑事损坏罪，承认1项将粪便、其他脏物、发出恶臭或令人厌恶的物品在未获拥有人及占用人的同意下抛掷或放置在私人财产罪。

张官关注第二控罪的案情与第一控罪重叠，控辩双方商讨后同意待审讯时处理相关案情。张官提醒，被告今日只承认其中一项控罪，但因未读出案情，因此被告未被裁定该罪罪成。

两罪案情有重叠之处

控方指审讯将传召2名证人，庭上会播放闭路电视片段；辩方则表示除被告外，有机会传召一名与涉案闭路电视有关的证人，预计审期只需一日。张官遂定下案件于5月7日开审，以中文进行。

控罪指，被告于2025年5月31日在筲箕湾延龄大厦15楼走廊无合法辩解而损坏属于冼惠玲的一个闭路电视摄像头；及于2025年6月6日至7月13日间，无合法权限或解释而将粪便、其他脏物、发出恶臭或令人厌恶的物品在未获拥有人及占用人的同意下，抛掷或放置到延龄大厦15楼某室的冷气机上。

案件编号：ESCC2039/2025

