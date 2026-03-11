张韦怡告姑仔诽谤 张小产后直指潘碧玉是「杀人凶手」 妇产科医生不能定夺诽谤言论是否带来压力

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，姑仔则作出反申索。案件今于高等法院进行第8日审讯。张韦怡早前供称她怀孕期间入住潘家位于九龙塘的8000呎独立屋养胎，直至某日「医生确认我个胎停止心跳」，张直指潘碧玉是「杀人凶手」。妇产科医生黄胡信今出庭作证指，压力有可能引致小产，产妇按她受压力的多少有机会增加小产风险，但不能定夺涉案诽谤言论是否100%为张韦怡带来压力引致小产。

妇产科医生指诊症时感受到张「好大压力」

本案原告张韦怡（Gogo），由大律师林嘉仁代表；被告潘碧玉（Jade），由大律师江小菁代表。

张韦怡早前出庭作供时忆述某日「医生确认我个胎停止心跳」，她因信佛而尝试以宗教方式祈求挽救，潘碧玉则向她举中指，又录影她情绪激动的模样。张当时歇斯底里，「完全癫咗」，亦拿超声波相片予「老爷」看，并称「你本来仲有第二个孙」。张亦在庭上直指潘碧玉是「杀人凶手」 。

张韦怡母亲曾秀英。汪旭峰摄

妇产科医生黄胡信指他当年为张韦怡诊症45分钟，依赖身体检查及其病历纪录所判断，他指张韦怡当时没有向他提及与憎恨入心的潘碧玉住在同一屋簷下、「丈夫」不忠、家暴又喜爱夜蒲，更没有提过她有任何烦恼。惟黄胡信指当时他与张韦怡见面时，感受到张韦怡「好大压力，我感受到 」。

不能确定涉案诽谤言论是否为张带来压力

黄胡信供称「基本上所有医生都觉得病人所言是真确」，医生一般做法均是相信病人，无法判断病人说谎或「漏讲」，但黄胡信指若张韦怡曾向他述说上述事件，他也认为张韦怡有压力。黄胡信说：「如果佢讲过，我都会觉得佢有压力」。

江小菁指张韦怡的压力可来自不同方面，涉案诽谤言论并非100%为张韦怡带来压力而引致小产，黄胡信则指他并非压力方面的专家，只能确认「压力有可能引致小产」，但不能定夺涉案诽谤言论正是当时张韦怡承受的压力。

案件编号：HCA1500/2020

法庭记者：刘晓曦