中科兴业潘焯鸿被控诽谤 原告方申请存档证人陈述书获批

社会
更新时间：13:20 2026-03-11 HKT
发布时间：13:20 2026-03-11 HKT

沙中线偷工减料丑闻「吹哨者」、中科兴业董事总经理潘焯鸿，2023年遭工程公司入禀高等法院控告诽谤，其Facebook帐户及「中科监察」Facebook专页帖文内容，涉嫌影射石屎结构兴建做工差于标准，要求法庭颁令禁制潘焯鸿继续发布相关言论或相片，并赔偿诽谤所致损失。原告方今再向法庭申请存档额外的证人陈述书，获聆案官何展鹏批准；潘焯鸿今缺席聆讯。

原告为安保工程有限公司，答辩人为潘焯鸿；惟潘焯鸿今天没有到庭，亦没有派法律代表应讯，聆案官遂批准原告方的申请。

原告入禀状指，潘焯鸿以其个人Facebook专页发文，内容涉及诽谤，暗示4项工程的质素低于标准，而原告为其中3项的主要承办商。帖文亦指中科监察正就工程作调查，请求有份参与该些工程的人士提供资料，及后中科监察的Facebook专页亦发布相同帖文；原告指帖文对其声誉造成损害，故向潘焯鸿追讨赔偿。

案件编号：HCA312/2023
法庭记者：王仁昌

