足球员朱伟钧认与技术员串谋替违交通例友人「顶包」 获准保释4月尾求情

26岁足球员朱伟钧于3年前为免朋友因违反交通规例被停牌，串谋30岁技术员替朋友「顶包」。足球员及技术员被控一项串谋妨碍司法公正罪，技术员早前认罪，足球员今亦于东区裁判法院承认控罪。主任裁判官张志伟押后二人的求情及判刑至4月30日，以待处理他们向廉署提供供词的事宜。期间两人均获准以1万元等条件保释。

被告依次为朱伟钧及陈宝南，他们被控于2023年11月1日至约2023年11月24日，与涉事司机苏启浚串谋妨碍司法公正，即向警方讹称于2023年10月7日在太子道西与联合道交界一辆车的司机为陈宝南。

朱伟钧今日认罪，辩方指朱欲向廉署作出供词，另知道律政司需时处理，因此申请押后求情及判刑。陈宝南早前已认罪，原订今日判刑，惟控方指陈宝南早前亦向廉署提供了「无损权益供词」，律政司需时作出法律意见，故辩方申请押后判刑。张官考虑后，将两人的求情及判刑一同押后至4月30日。

案件编号：ESCC2732/2025

法庭记者：雷璟怡