前区议员王进洋认助收电骗款项59万元 7项洗黑钱罪判监45个月 求情指：因欠几十万赌债铤而走险

社会
更新时间：12:26 2026-03-11 HKT
发布时间：12:26 2026-03-11 HKT

前离岛区议员王进洋在2023年的「猜猜我是谁」电话骗案中，分别7度协助骗徒收取诈款项，导致6名长者失款共59万元，在警诫下表示「我打份工，有人叫我去收钱咋」，更辩称曾欲成线人助瓦解不法集团不果，被控9项串谋诈骗罪及10项洗黑钱的交替控罪。王进洋今早于区域法院承认其中7项洗黑钱罪，法官李庆年质疑王进洋因赌波欠债几十万，又要支付父亲手术费，才为数千元「跑腿费」铤而走险，判处王进洋入狱45个月。

31岁被告王进洋，是前离岛区议员，承认7项洗黑钱罪。控罪指，他于2023年5月29日至31日，与其他身份不详的人，在香港各地包括天水围、观塘、何文田、秀茂坪、及屯门等地点，知道或有合理理由相信，即共59万元款项，代表任何人从可公诉罪行的得益，仍处理该财产。

案件编号：DCCC357/2024
法庭记者：黄巧儿

