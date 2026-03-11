前区议员王进洋认助收电骗款项59万元 7项洗黑钱罪判监45个月 求情指：为还数十万赌债铤而走险

前离岛区议员王进洋在2023年的「猜猜我是谁」电话骗案中，分别7度协助骗徒收取诈款项，导致6名长者失款共59万元，在警诫下表示「我打份工，有人叫我去收钱咋」，更辩称曾欲成线人助瓦解不法集团不果，被控9项串谋诈骗罪及10项洗黑钱的交替控罪。王进洋今早于区域法院承认其中7项洗黑钱罪，法官李庆年质疑王进洋因赌波欠债几十万，又要支付父亲手术费，才为数千元「跑腿费」铤而走险，判处王进洋入狱45个月。

为还数十万元赌债铤而走险

31岁被告王进洋，是前离岛区议员，承认7项洗黑钱罪。控罪指，他于2023年5月29日至31日，与其他身份不详的人，在香港各地包括天水围、观塘、何文田、秀茂坪、及屯门等地点，知道或有合理理由相信，即共59万元款项，代表任何人从可公诉罪行的得益，仍处理该财产。

李官判刑时指，在本案中的6名受害人均为年迈的老人家，被骗取金额由5万元至20万元不等，其中一名受害人更被骗两次共失款20万元。李官质疑被告并非警员及记者，却进行「放蛇」之举。李官直斥，被告在数天内连续犯案，角色是「跑腿」，涉及收取款项共59万元，而本案的犯案者多于1人，亦有计划及预谋地犯案，故涉及加刑因素，惟念被告在审讯前认罪，向警方自首反映悔意及愧疚，亦愿意向警方提供资料，终判处他监禁45个月。

邓灏程大律师代表求情指，被告案发时是希望「放蛇」搜集更多证据，以将骗徒绳之于法，惟确认当时是有合理理由相信自己正处理非法得益。辩方引述被告背景指，被告在2007年曾有两次定罪记录，分别为刑毁及盗窃罪。辩方引述被告求情信指，案发前因赌博欠下数十万元的债务，且需支付父亲的医疗费用，故才铤而走险犯下本案。被告犯案时，一直愿意向警方提供资料，指证上线及下线的犯案者。其后更向警方自首，反映了其悔意及愧疚，望法庭轻判。

曾联络传媒及警方欲成线人解诈骗集团

案情指，被告在2023年5月29日至6月2日期间，分别向6名73岁至93岁的长者收取电骗款项共59万元。73岁孙姓女事主在5月29日接到陌生来电，对方讹称其女婿被警方拘留，需5万元保释金，被告同日到孙的天水园住所取得5万元后离开。同年5月30日，被告前往观塘收取90岁陈姓女事主的10万元款项。同月31日，居住何文田的91岁陈姓女事主、及居住秀茂坪的93岁叶姓女事主与89岁黎姓女事主，均接到陌生来电讹称亲人需保释金，被告两度前往陈的单位收取共20万元款项，另收取叶的9万元及黎的5万元款项。同年6月2日，被告前往屯门收取87岁毕姓男事主的10万元款项。

同年6月6日，被告以「报案人」身分到警署自首。在录影会面下指，自己是依照两名陌生男子「陈浩南」及「曾志伟」的指示前去收款，每次收款后会获得1000元至1500元报酬。被告在警诫下称「我打份工，有人叫我去收钱咋」，直指自己只是负责收钱的雇员，并透露自己于5月在社交媒体Facebook找工作时，发现帮人收钱的工作，被告觉得有兴趣，便与对方联络，及后按指示分别7次向6名老人家收款。惟被告表示，自己曾不断联络传媒及警方，希望成为线人，以瓦解诈骗集团，并怀疑集团在做违法事情，但认为自己所作之事没有违法，故不明白为何警方没有协助调查。

被告在录影会面下补充，自己在向其中两名老人家收款时，则告诉她们会代她们报案。而大屿山警区警民关系组社区联络主任警长表示，曾就案中事情接获被告的联络，声称自己涉及向人收钱以获取佣金及报酬，更欲探讨成为警方线人的可能性，惟警长则建议被告报案。

案件编号：DCCC357/2024

法庭记者：黄巧儿