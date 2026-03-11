Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中东战火无损市民复活节外游心情 纵横游袁振宁：港人首选内地日韩

社会
更新时间：07:00 2026-03-11 HKT
发布时间：07:00 2026-03-11 HKT

中东局势不明朗，或影响港人外游，有旅行社负责人指出，内地和日本、韩国等亚洲国家是港人旅游首选，前往这些地区毋须经过杜拜等中东地区，故此战乱对港人外游影响甚微。

纵横游常务董事袁振宁向《星岛》指出，业界正陆续取消3月份前往杜拜的旅行团，旅行社亦收到不少预订了复活节前往杜拜或中东旅行团的旅客查询，但重申在航空公司未宣布取消航班、特区政府没发出旅游警示的情况下，旅行社不宜安排团费退款，目前都是采取转团或延期保留等弹性处理。至于6、7月的旅行团，他说虽然亦收到旅客查询，不过旅行社主要告知他们可再等等，观望事态发展后再作决定。

纵横游常务董事袁振宁指，港人前往中东及欧洲等外游的市场占比少，对整体市场影响不大。 资料图片

袁振宁续指，港人前往中东及欧洲等地旅游的市场占比，对比日本、韩国、内地及其他东南亚国家而言始终较少，甚至选择澳洲的港人亦比到杜拜热门，「所以即使因为战火而唔去中东、欧洲、非洲等地，都可去亚洲、东南亚，其实对整体市场影响都唔大。最怕是大家因为惊打仗而完全唔去旅行，而目前未见有这种迹象。」

港人热爱乘坐高铁在内地各省市旅游。 新华社

至于油价上升引致燃油附加费于月中调整，他称并不意外，适逢下月初复活节旅游旺季，港人首选地依然是日本，其次是内地高铁游及韩国等，而今年日本团的报团数颇为理想，按年升3至4成，「不过上年复活节受日本地震预言拖累，下跌了5、6成，今年升返3、4成算上返正常水平。」 

 

记者：赵克平

