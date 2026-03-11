每日杂志‧人物志｜借拆迁屋邨诉说港情 李嘉贤李嘉慧制本土动画慰藉人心

离开不代表遗忘，阿风随麻鹰在空中盘旋，俯瞰即将迁拆的屋邨，往事如走马灯般闪过，同时烙印于其脑海。本土动画《鸢缘如风》描绘小六女生离开居住多年的旧屋邨，告别摰友和童年的故事，导演李嘉贤（Eric）及动画师李嘉慧（Anna）以自身经历为灵感，思考离别的课题，盼为移民港人带来慰藉。15分钟动画历时8个月时间制作，呈现公屋独有的装修格局，亦有竹棚、游戏机舖及小贩档等日常景象，并以屋邨麻鹰串连。短片近两年屡获殊荣，二人感恩得到外界认同，盼能继续在制作路上奔驰，创作更多令人共鸣的作品。

阿风追随麻鹰跑上屋邨天台，穿过晾衣绳和棉被阵，看到麻鹰一跃而下，并化为人类。牠向阿风送上拥抱，安慰她即将告别家园的不安情感。随后，麻鹰载着阿风在空中盘旋，与即将迁拆的屋邨说再见，「时光短暂，回忆却是最珍惜的宝物。」

《鸢缘如风》制作历时8个月，以屋邨麻鹰为核心，述说离别的课题。 受访者提供

动画糅合不同动画帧数，营造实景拍摄画面，配上手绘角色的风格。 受访者提供

麻鹰牵引 到不同屋邨取材

麻鹰在香港随处可见，实际是独特又难得的景象。Eric指，儿时午睡望出窗外，看到麻鹰盘旋，已充满想像，「是很深刻的画面。」在搜集资料时，他们看到一出台湾记录片，述说麻鹰生态受到威胁，而该片导演特意来港视察，看到本地麻鹰自由生活，深受感动，直言香港是维持麻鹰生态的重要之地，「希望把这件事推广出去。」

奠定「屋邨麻鹰」为短片核心后，二人到不同屋邨取材，发现多个历史悠久的公共屋邨即将清拆重建。适逢疫情后的移民潮，整个社会也充斥不舍与失落，他们把「离别」的元素加入故事，并将主角阿风设定为一名小六女生，「升读中学是一个分水岭，有种告别童年的感觉。」

《鸢》片部分环境和情节取材自二人的经历。Anna儿时住在柴湾兴华邨，该处多栋大厦连在一起，「可以从一栋走过另一栋。」她指，楼宇之间的公共空间，被街坊称作「空地」，孩童会在该处玩捉迷藏，而主角阿风在楼层角落的垃圾堆中找寻玩具，亦是其童年写照，「有寻宝的感觉。」她又说，站在文具店橱窗外看游戏机带、抽明星闪卡，也是她与朋辈的珍贵回忆。

捉迷藏跳楼梯

至于Eric，他曾短暂居于屯门徙置区，至幼稚园高班便举家迁往青衣长安邨。在其记忆中，家园由两层高的长型大楼，变成逾20层的「Y型」大厦，上学前到小贩档买早餐、跳楼梯的画面，至今仍历历在目。他形容，屋邨转角位多，充满「探险感」，「一出电梯有3边路，但从来不会走到屋企以外的两边。」惟新鲜感随着时间逐步散去，失落感慢慢袭来，昔日因为空中出现彩虹而凝聚全层孩童的欢乐画面，不再复见。他说，那时彻底离开居住地，一下子与认识的人断联，无疑是「震撼教育」，「有翻天覆地的影响。」

他们指，说故事要时间与环境契合，并按社会环境变化，表达内心，「做作品就是有话想说，是作者和观众沟通的过程。」二人希望，短片能够为港人带来安慰，「离开不代表遗忘，希望观众无论身在何处，是会留下、将要走或已经远去，也能透过这部短片得到慰藉。」

李嘉慧希望更多人看到影片。 受访者提供

二人在工作室埋首工作，计划再参与相关动画计划。

15分钟的短片，制作历时仅8个月，二人坦言制作上有困难和挑战，如首次制作立体的植物背景，更揉合不同动画帧数，营造实景拍摄画面，配上手绘角色的风格。主角坐在学校礼堂，光线从窗外透入；雨水缓缓打在街灯上，再散发出微弱的光线，十分像真。他们指，每次制作也会自我挑战，继而有所得着和成长，庆幸今次也顺利克服，「整个过程也是开心的。」

《鸢》是二人合作制成的第6条短片，亦是动画室成立10周年的作品。二人回首，儿时看日本动画长大，也会画漫画和写故事。Eric说，小时候常在作业上画「火柴人」，往往要每页擦净才能交功课，制作动画的心或早已萌芽。他们毕业后加入同一间动画公司，成为同事结缘，一同经历工作上的失意，才携手创作出不同短片，延续至今。

Eric擅长做「动作」（motion），而Anna则专长建模和质感工作，二人说，踏入职场始明白分工制作动画的重要性，各人在最擅长的岗位上发挥，更胜一个人独自承担工作，「以前觉得识得越多越好，现在就知道做得越专门，越有价值。」

《鸢缘如风》在「2025 香港资讯及通讯科技奖」中荣获两项殊荣。 受访者提供

《鸢缘如风》在「DigiCon6 ASIA大赏」香港区比赛勇夺金奖。 受访者提供

提升IP知名度 盼制作长片

影片近年获奖无数，包括夺得第11届「动画支援计划」金奖，并且在「2025 香港资讯及通讯科技奖」中荣获「数码娱乐大奖」及「数码娱乐（电脑动画及视觉特效）金奖」两项殊荣。Eric坦言，业内有无数动画制作人默默耕耘，创作过程会不断自我怀疑，获奖是梦寐以求的事，也是目标，「创作者很需要得到认同。」

他难忘前年参加日本新千岁空港国际动画节，在家庭组别经8至12岁儿童观众票选，勇夺「Kids Award」（儿童赏）。他指，《鸢》片从来没有目标进军儿童市场，加上短片以广东话配音，日本孩童要「追字幕」，理应难以代入和理解。然而，有投票儿童指，看着主角与麻鹰高飞，感觉梦想成真，「那场是告别的戏份，但小朋友却以不同角度观赏。」他直言，那一幕重现他儿时看教育电视后、烙印于其脑海的画面，「感觉像传承画面。」

然而，独立影片有保存限期，亦较少曝光率，二人希望更多人看到《鸢》片，正设法推广，「尝试提升短片IP的知名度。」他们透露，现正计划再参与相关动画计划，制作续集，以稳固世界观和说故事的风格，期望进一步制作长片，继续在制作路上昂首阔步。

李嘉贤（右）难忘前年参加日本新千岁空港国际动画节。 受访者提供

动画由团队亲制 未有使用人工智能

动画由团队亲手完成，未有使用人工智能（AI）。导演李嘉贤（Eric）指，希望作品能够呈现生活痕迹，让观众共鸣，AI未能制作出相关质感。

细节有质感 与观众共鸣

近年AI发展日新月异，Eric认同科技可以提升制作效率，但不能取代人手创作的「生活感」。他以《鸢缘如风》为例，故事想让观众共鸣，必须透过自身观察去创作，如屋邨某些角落有水渍、大厦墙身有纸皮石剥落等，呈现生活的痕迹和细节，让观众代入，「AI无法做到这种有共鸣的画面。」

他又言，随着AI急速发展，现代人不时带着疑惑观赏影片，产生信任问题，减低对创作和画面的尊重，「大家会思考所见所闻是否AI的出品。」他认为，创作是想和观众有联系，例如有观众看完《鸢》片，会问团队是否曾到华富邨取材，「透过影像建立关系，未必能用AI做到。」

影片呈现公屋独有的装修格局，亦有竹棚、游戏机舖及小贩档等日常景象。 受访者提供

邀王和平为主题曲填词 粤语配音加强本土特色

团队邀请著名作家兼诗人王和平为动画主题曲填词，同时采用粤配声演，多方面呈现和加强本土特色。

「给我一扇窗口，望左望右，谁没勇气，先至会回头……」动画主题曲《飞光手》由著名作家兼诗人王和平填词，导演李嘉贤（Eric）指，得到长期合作的音乐伙伴牵线，在机缘下促成合作。他指，各人看着同一个故事大纲，在各自的范畴努力，拼凑出完整作品的感觉非常珍贵。动画师李嘉慧（Anna）又说，作曲人居于澳洲，王和平在台湾生活，而他俩则在香港埋首工作，「大家只在通讯软件沟通，化学作用很有趣。」

二人续说，过去的创作以默剧为主，但今次创作希望受众更广，「口述故事更浅白易明。」Eric说，制作请来专业配音员配音，让角色活灵活现，加上以广东话述说移民故事，带出连结的主题，意义更重大，「带着动画参展，广东话在整个外国剧场回荡，十分感动。」

记者：仇凯瑭