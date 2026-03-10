药倍安心︱甄选机构香港新一代文化协会：项目概念确认是原创 事件「已经很清楚」

国际肝癌权威潘冬平的中四女儿潘浠淳，于去年6月研发AI医疗平台「药倍安心（Medisafe）」多次获奖，事后被质疑项目「请枪」、违规使用病人数据及第三方版权资料等，引起社会广泛关注。「药倍安心」获第50届日内瓦国际发明展奖项，负责甄选及培训学生参加日内瓦国际发明展的，正是香港新一代文化协会。协会总干事苏祉祺今日（10日）强调，潘浠淳当初参加协会所举办的「香港青少年科技创新大赛」时，项目是没有问题的，又指事实上获奖项目概念也经确认是原创，认为事件「其实已经很清楚了」，后续问题则因已经进入法律程序，不方便评论。

他表示，协会现时所有与科技科学有关的比赛，都需申报是否使用AI，以及有没有导师或科技公司帮助，强调「要写清楚哪些部分有，哪些部分没有，没有申报就不让参赛」。问及应如何核实，苏祉祺认为第一步需要参赛者自觉申报，其次会有评审委员会，评审的时候会考虑有多大可能性是不是原创，如被查核会即时取消资格。

左起：政贤力量姚子逸、香港新一代文化协会总干事苏祉祺。

办升旗队访京团 接触国旗护卫队

另外，苏祉祺指，香港新一代文化协会今年将首办「首届全国青少年人工智能大赛」香港区选拔赛，并会继续举办各类科创大赛，组织香港代表队参与全国及全球顶尖赛事。他又指，协会会同时组织「香港大学生升旗队代表访京团」和「香港中学生升旗队代表访京团」，让学生到访国旗护卫队，并在天安门观礼台上观看升国旗仪式，培养对国家民族的归属感和使命感。

政贤力量总干事姚子逸表示，今年会重点起草《民间施政报告》。机构每年邀请超过100位学生、青年领袖、业界精英及顾问团成员组成起草委员会，当中以学生占多数。委员会经公开遴选及面试，以申请者对公共政策的认知与热诚为指标，旨在培育熟悉公共政策的优秀人才。报告撰写过程中，领域专家及机构亦会参与把关，确保质素。

机构亦表示，今年将开展多项研究项目，主要聚焦青年议题及大湾区发展，同时采用量性与质性调查。当中会邀请曾参与《民间施政报告》的青少年接受专业训练，学习提问、记录及提取有用资讯，从中了解社会科学调查的实际操作。

香港新一代文化协会组织「香港大学生升旗队代表访京团」和「香港中学生升旗队代表访京团」，到天安门广场观看升国旗仪式。

记者：周育莹