五月天演唱会︱取消头场惹不满 消委会接24宗投诉涉款$6.3万 促主办方给替代方案

台湾天团五月天早前宣布3月24、25日及3月27、28日，在启德主场馆举办演唱会，惟突然取消3月24日「头场」演出，改为3月29日「出道日」开新场次，引发歌迷不满。消委会回复《星岛头条》查询时表示，截至今日（10日）下午1时，共接获24宗相关投诉，涉及总金额逾6.3万元，最高一宗为6,700元。

消委会又指，24宗投诉当中，8宗来自本地消费者、16宗来自非本地消费者，投诉内容包括主办单位没有为消费者更换场次，以及影响专程来港观众的酒店及交通安排。

已购买3.24头场歌迷可退款

翻查资料，五月天原定3月24、25日及3月27、28日，在启德主场馆举行《回到那一天25周年巡回演唱会》，票价分别为港币$1855 / $1555 / $1355/ $1155 / $955 / $755/ $555，3月3日中午12点起在快达票（HK Ticketing）公开发售。惟主办单位突然在昨日（9日）在社交平台宣布，会在五月天出道日，即3月29日加开场次，与歌迷庆祝成团29周年，并同时公布取消3月24日「头场」，称需要「确保所有场次的演出均以最佳的状态呈现，并让每个场次的歌迷圆满享受到生日限定的重要时刻」，而已购买24日场次的观众可获退票安排。

消委会表示，取消演唱会个别场次会令已购票人士失望，甚至影响部分购买了门票的访港旅客行程，消委会敦促主办单位妥善处理，包括考虑给予不同替代方案。消委会亦提醒消费者，应留意主办单位的公告，以了解最新的事态发展及安排，同时保留相关交易纪录。如没有获得退款，亦可以之作为凭据再作追讨。

消委会强调，一般来说，演唱会门票受条款及细则所约束。《商品说明条例》旨在禁止商户对消费者使用不良营商手法，包括虚假商品说明、误导性遗漏、具威吓性的营业行为、饵诱式广告、先诱后转销售及不当地接受付款。香港海关是《商品说明条例》的执法部门，违反此条例属刑事罪行，最高可判罚款$500,000及监禁5年。