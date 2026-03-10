53岁商人涉奸前女友 事主称曾用粗口闹被告 遭性侵感痛楚、事后「想死」

53岁商人疑向前女友借款500万元后不还，在女方3年前上门追讨欠款时，于酒店内涉嫌强奸女方，期间女方哭诉「我透唔到气」等。涉案男商人否认强奸罪，辩方今于高等法院盘问女事主时，女事主同意她曾责骂被告「你老婆做鸡，你个女做鸡」，但这是因为被告骂她在先，又称被告有黑社会背景。女事主又称遭强奸时感到「肉体同肉体碰撞嘅痛......」，因为被告下体「比较长」，而事后她只想尽快返回自己车上，当时心理状态很差，「我好想死呀」。案件明午续审。

被告林德成，否认于2023年9月26日，在九龙海逸君绰酒店某室内，强奸女子X。

辩方今盘问时，提到女事主X有一名儿子，而被告亦有一子一女。X同意，并确认她和儿子曾一起出席被告的生日派对，而她当时也知道被告有子女，但被告曾表示已经与子女的生母分开。

X早前主问时，供称她借了500万元给被告，又免费让被告居于她持有的红磡环海东岸物业，即使两人在2022年分手后，被告仍没有还款，也没有搬离红磡单位。

被告林德成。

女事主：被告「揾黑社会骚扰我」

辩方今提到，X案发当日曾到红磡单位，但未能找到被告，却在屋内发现手机，并得悉被告预约了涉案酒店。X称她不知道被告是否约了人在酒店见面，她去酒店时也没有理会这点。辩方则问到，X到达酒店后是否「求」被告还钱。X不同意，称她是去收款，指被告曾恐吓她，又称「因为佢有黑社会背景，我纯粹一个普通师奶，根本唔够佢恶。」

辩方续问到，X是否曾责骂被告。X承认，但称因为被告威胁她「会搞我个仔」，她又同意曾夹杂粗言秽语，及试过骂被告「你老婆做鸡，你个女做鸡」。X解释：「佢（被告）对我讲嘅说话仲更加之核突……系佢话完我，我先覆述返，等佢知道有几难受」，X又称「我𠵱家会惊佢，系因为呢两年嚟，佢不停揾黑社会同江湖人士骚扰我。」

辩方又问，X遭被告强奸时，是否感到疼痛。X称她的私处感到痛楚，因为被告强行与她发生性关系，又称那是「肉体同肉体碰撞嘅痛......」，因为被告下体「比较长」。辩方追问，当X离开酒店房时，是否想着要尽快远离被告，及她整个人很虚弱。X称「无咁谂」，表示当时只想尽快返回她的车上及锁门，又指当时心理状态很差，「我好想死呀。」

案件编号：HCCC407/2024

法庭记者：王仁昌