香港Comic Con｜动漫展「加码」5月底登陆 会展公司预告：有Marvel、《星战》影星降临香港

社会
更新时间：16:31 2026-03-10 HKT
发布时间：16:31 2026-03-10 HKT

香港会展每年约莫7月下旬，都会举行动漫电玩节，是本港动漫界年度盛事，深受年轻人欢迎。而另一动漫电玩界盛事Comic Con，将于5月29日至31日，一连3日在湾仔香港会议展览中心举行，是该活动首次登陆香港。会展管理公司董事总经理梅李玉霞与传媒茶聚期间进一步透露，「香港Comic Con 2026」主办方会邀请曾出演真人版动漫电影的演员到场，包括Marvel（漫威）、星球大战系列的影星，预计会吸引世界各地的观众，带来可观经济效益。

梅李玉霞指，香港每年举行的动漫电玩节，以日韩及本地动漫电玩为主，而Comic Con受众不同，以国际流行文化为主体，受众是面向全球，包括很多家喻户晓的欧美动漫及相关作品。主办方较早前已公布的来港重量级嘉宾，包括丹麦「国宝级」影帝米基辛（Mads Mikkelsen）、曾出演《回到未来》系列中布朗博士的著名资深男影星Christopher Lloyd等。

梅李玉霞表示，知道香港观众对这些欧美动漫和电影兴趣也相当高，能够成功争取到这个蜚声国际的重量级展览，除了因为会展中心地埋位置方便、设施及服务能够配合多元文化之外，最重要是主办机构对会展管理公司的专业营运能力及管理充满信心，认为会展中心是举办此活动的不二之选。至于来港的Marvel、星战系列影星具体人选，梅李玉霞笑言暂时不能透露，要待主办方公布，但相信香港观众一定感兴趣。

她又指，会展中心展览活动一向提供有效平台，助本地文创产品及潮玩品牌开拓新市场。例如每年1月由香港贸易发展局主办的「香港玩具展」，今年首设「潮玩馆」，当中香港原创IP「B.Duck小黄鸭」及内地潮玩「TUTU MOKEY兔极猴」大受欢迎，为文创艺术IP产生经济效能。

