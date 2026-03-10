美心皇宫MOKO分店开幕 保留传统手推点心车 首设点心教室 陈百里：餐饮界最坏时间已过

「美心皇宫」宣布，于旺角MOKO新世纪广场第7间分店今日（10日）正式开幕，并举行开幕典礼。新店除保留传统手推点心车，亦推出即烧乳猪、「美心点心教室」及特色甜品专区。商经局副局长陈百里出席致辞时表示，本港餐饮零售业界的「最坏时间」经已过去，在政府盛事经济及不同措施助力下，定能开拓更广阔的发展空间。

陈百里：零售及餐饮业数字过去大半年「回温」

陈百里指出，过去几年香港面对消费环境转变，包括北上消费、外游消费所带来的挑战，「但似乎最坏的时间经已过去」，因过去大半年相关的消费数据，包括零售数字、餐饮数字等在过去的大半年都有回温迹象，呈上升趋势。去年另有200多个盛事吸引海外游客访港，旅客来港亦带动消费活动，另外楼市、股市亦相对畅旺，本地市民似乎更愿意花钱消费。

政府助业界拓穆斯林、银发族、狗主等新客群

他强调政府作为业界坚实后盾，会继续推出不同措施帮助业界应对困难，例如继续推动盛事经济，另外亦努力协助业界开拓新消费客群，包括穆斯林客群、长者银发一族，及养狗人士等，「我们不会低估业界朋友可能要面对的压力和挑战，但是我相信，凭大家努力坚持，做好产品及服务，餐饮行业在本地市场以至海外舞台，定能开拓更广阔发展空间。」

可近距离观赏即烧明炉脆皮乳猪

美心皇宫MOKO新店保留传统手推点心车，让顾客即席挑选点心，延续日渐「买少见少」的饮茶风景。餐厅手工制作多款点心及菜式，更是全港首间可近距离观赏即烧明炉脆皮乳猪的美心中菜餐厅。

美心执董伍威全：餐饮需求仍在 惟预算与体验期望改变

而新店最大特色，莫过于首设「美心点心教室」，由美心中菜厨师教授学员制作逾20多款点心，每堂可学习两款点心，学费每人每堂由港币450元起，并于修毕课程后获赠围裙、证书，以及价值港币100元美心皇宫饮食礼券。美心认为，点心教室不仅能让亲子、学校团体、游客了解工序背后的匠心手艺，更能体会传统粤点所蕴含的历练与巧思。教室将于4月开班，报名详情容后公布。

美心集团执行董事伍威全表示，美心集团成立至今70年， 亦曾经历不少挑战，他认为香港餐饮正在转型，需求仍在，只是用餐情境、预算与体验期望有所改变，「所以我们一直优化多元品牌策略，令每一位顾客都感到美心的出品物超所值。」

立法会议员梁进、江旻憓及香港旅游促进会总干事崔定邦等亦有出席。其中，梁进及江旻憓在厨师指导下，制作并品尝黑芝麻卷。

记者：赵克平