张韦怡告姑仔诽谤案丨姑仔供称：「佢系公众人物，有上电视，但唔出名啰」 并指其「好识扮傻、扮穷」

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，姑仔则作出反申索。案件今（10日）于高等法院进行第7日审讯，原告大律师林嘉仁盘问姑仔潘碧玉时指出，她故意称张韦怡家境贫穷，又指她并非著名艺人或成功商人，意图对张韦怡作出声誉伤害，另指张韦怡出演TVB节目《味分高下》担任味之天使「啤梨」时「好受欢迎」，「𠮶时开始好出名」。潘碧玉回应说：「佢系公众人物，有上电视，但唔出名啰，出名系大众都知」。

本案原告张韦怡（Gogo），由大律师林嘉仁代表；被告潘碧玉（Jade），由大律师江小菁代表。张韦怡及其「丈夫」潘德鸿今到庭旁听，潘碧玉今亦继续出庭作证，接受原告大律师林嘉仁的盘问。

潘碧玉指自己「持家有道十几年，无功都有劳」

林嘉仁指出，工人Maria对张韦怡「举中指」，张韦怡「丈夫」、即其兄长潘德鸿才决定「炒」Maria。潘碧玉供称，「我哋成家都好锡工人」，「个时两个工人都走晒，系十几件、百几件（琐事）推晒俾我，迫癫咗我」。潘碧玉指自己「持家有道十几年，无功都有劳」，强调「如果唔系，我老豆点会俾啲钱我管理」。

张韦怡「丈夫」、即其兄长潘德鸿曾斥资1693万元购入九龙大角咀私人高尚住宅屋苑「帝峰‧皇殿」某单位，潘德鸿早前在庭上承认他买楼前曾向其妹妹潘碧玉无息借贷300万元。当林嘉仁指出潘碧玉是妒忌张韦怡才对张作出诽谤，如发文指张韦怡向潘父取得100万元，以作张韦怡儿子Ashton之教育基金，但「转头用来供自己到北京读书」；潘碧玉否认，并指「我点会妒忌佢100万呢？我屋企自己都好富足啦，我一出世已有九龙塘（8000呎独立屋）3分之1（股份），最少几千万」。

林嘉仁又指，潘碧玉「份人非常小家 」，因家中水壶及炼奶事件「小题大作」，「爆粗」又叫张韦怡「食屎」。潘碧玉表明「唔同意」，解释「我哋成家都好锡工人」，「 工人任用雪柜嘅嘢」，「点会话我计较小朋友食物」。潘碧玉忆述潘父当时认为张韦怡「点解要刻薄我啲工人，计住啲鸡蛋牛奶」。潘碧玉又提到「我300万唔洗写借据借俾佢⋯⋯如果我咁计较，点解我唔写借据借300万俾佢，计埋炼奶依啲几蚊嘅嘢？唔make sense （意指「说不通」）」。

指张韦怡在庭上作供很多与事实不符

林嘉仁指潘碧玉故意提及张韦怡父亲破产，故意称张韦怡家境贫穷，「想佢更惨」；潘碧玉称她只是道出「张韦怡父亲破产」的事实，重申「我无话佢好穷㖞」。林嘉仁指张韦怡在庭上作供全是她真诚相信的事实，潘碧玉摇头表示不同意，指出张韦怡在庭上「加左好多与事实不符嘅嘢落去，好用力加嘢，就好多漏洞」。

林嘉仁提到潘碧玉指张韦怡并非著名艺人或成功商人，意图向张韦怡作出二次声誉伤害，林嘉仁特别提到张韦怡当年出演TVB节目《味分高下》担任味之天使「啤梨」时「好受欢迎」，「个时开始好出名」。潘碧玉供称：「佢系公众人物，有上电视，但唔出名啰，出名系大众都知」。

林嘉仁指出潘碧玉网上发文，积极推动促成涉案诽谤，而潘碧玉的诽谤文字令张韦怡「咁惨」，更因此张韦怡需向精神病医生求医。潘碧玉即称：「佢好enjoy media（exposure）㗎㖞」，意指张韦怡十分享受媒体曝光率，又指张韦怡「依几日、日日都系庭外（俾记者）影相」。

潘碧玉供称张韦怡「话我屋企争家产，话我贪心 」，又指「潮州人重男轻女，叫我知足」，「讲到我好似我好穷咁」。潘碧玉强调「我爸爸锡到我㶶㗎！」，指明张韦怡「大话不攻自破」。潘碧玉在庭上直指张韦怡「好识扮傻、扮穷，好钟意扮啰」。

案件编号：HCA 1500/2020

法庭记者：刘晓曦

