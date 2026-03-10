向男疑犯讹称事主愿收6万元和解 男警被判囚16个月 官斥私自执法无视法律必须严惩

29岁时任男警在2024年处理一宗强奸案时，律政司已建议警方不作起诉，惟男警却向男疑犯讹称「拆掂咗」案件，并索6万元指16岁女事主愿收钱和解。男警早前承认一项藉公职作出不当行为罪，今（10日）于区域法院被判囚16个月。区域法院暂委法官黄士翔判刑指不论男警是否想为女事主取回公道，他的行为在律政司不起诉男疑犯后延长其心理压力。男警是自以为是地私自执法，无视法律，损害公众对警队的期望。法庭必须严惩以显示对公务人员私自执法的不满，以及阻吓其他有此想法的人，即时监禁乃唯一合适刑罚。

黄官引述背景报告，指被告成长于基层家庭，与家人关系和睦，现为家中经济支柱；他于2017年加入警队，工作表现良好，屡获赞扬。被告自知因冲动而以错误方式寻求正义，可惜为时已晚，他深感悔恨，明白监禁无可避免，衷心向警队及公众致歉，惟冀法庭宽大处理。黄官亦总结辩方求情，被告因一时不理智铸成大错，明白自己作为警察知法犯法。但其上司及亲友求情信均指，被告犯案有违本性，望法庭念及他初犯、无案底，犯案时间短暂且无实际得益等，而考虑判处社会服务令。

黄官表示案情严重，被告明知律政司不作起诉，但仍向强奸案男疑犯X撒谎并索6万元，被告要求在4月29日前支付，期间不断催促X。黄官续指涉案金额不少，被告的行为是在延长X的心理压力。

辩方力陈被告并非出于私心而犯案，惟黄官认为不论是否为女事主讨回公道，被告自以为是地私自执法，完全无视法律，行为损害公众对警队的期望。因此法庭必须严惩以显示对公务人员私自执法的不满，以及阻吓其他人，即时监禁乃唯一合适刑罚。黄官以监禁24个月为量刑点，另直斥被告今后无法再任警察是咎由自取，除认罪外无其他减刑因素，终判囚16个月。

被告吴伟峰，承认于2024年4月26日至28日期间，在香港身为担任公职的人，即香港警队警员，在警方调查的一宗强奸案件中，在无合理辩解或理据的情况下，刻意行为不当，向疑犯X谎称受害人Y向X勒索港币6万元，以便Y作出不追究该案件，企图诱导X向被告交出港币6万元。他另被控一项企图欺诈罪，则获存档法庭、不予起诉。

案情指，被告案发时驻沙田重案组，他于2024年1月起负责调查一宗强奸案，该宗强奸案疑犯为19岁男子X，投诉人是16岁女子Y。2024年2月1日，警方在X未被拘捕的情况下与他进行警诫录影会面。X在警诫下保持缄默。

2024年3月，律政司指示警方进行进一步调查。同月26日，被告前往X的住所拍摄现场照片，及后被告单独与X交谈，并告诉X该宗强奸案的发展会对X不利，因为法庭在处理此类案件时会偏向相信女性投诉人的证供，并指X应该聘请律师及与家人商讨。

同年4月25日，律政司建议警方不起诉X，警方亦获指示取回强奸案的档案，及向Y送递信件以通知律政司决定。翌日，被告取回档案及信件，并通知其主管高级督察尹家乐，尹则指示被告把信件交给Y。

自4月26日下午，被告开始透过WhatsApp联络X，声称已为X「拆掂咗」该强奸案，并讹称Y向X索取6万元，Y才不会再追究案件。被告又声称Y须在4月29日向律政司作出答复，因此要求X立即支付6万元，还叫X向家人寻求帮助以支付款项。X当晚把此事告知父亲Z，2人于同月28日到田心警署报案，期间被告仍继续联络X及催促X付款。被告其后被拘捕，亦在认人手续中被X认出。

案件编号：DCCC 1167/2024

法庭记者：雷璟怡

