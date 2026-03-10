以1千元贿地产代理图免因「挞订」赔偿1.6万元  城大副教授向代理人提供利益罪成3.25判刑

城市大学经济及金融学系的副教授4年前以1千元贿赂地产代理，要求隐瞒他违反临时租约，以免支付「挞订」赔偿1.6万元，遭廉署检控。他早前否认向代理人提供利益罪受审，裁判官施祖尧今（10日）早上在沙田裁判法院裁决指，被告在录影会面下提及「如果在内地的话，如果两个人基本上相互也有一点交情，直接私了，我可能还是更习惯在内地的处理方式」，明显是欲向地产代理提供贿款，以换取私下处理事件。施官明言，普通人都知道「临约」具法律效力，遑论被告是金融学的大学教授，直斥被告剥夺美联追收违约金，故裁定被告罪成，押后案件至3月25日判刑，待取背景报告。

48岁被告杜渡，报称香港城市大学教授，被控向代理人提供利益罪。

控罪指，他于2022年11月6日在香港，无合法权限或合理辩解，向美联物业代理有限公司客户总监钟芳宙提供利益，即提供形式为一笔港币1,000元款项的餽赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为该钟芳宙作出或不作出，或曾经作出或不作出任何与其主事人的事务或业务有关的作为的诱因或报酬 ，即协助杜渡向该美联物业代理有限公司隐瞒一份就一项物业订立的物业临时租赁协议已于2022 年11月6日由该钟芳宙促成、黄姓业主和杜渡作为租客签订，而该份已签订的协议于同日因杜渡违约而被取消的事实。

案件编号：STCC3709/2025

法庭记者：黄巧儿

