4.1起的士须提供至少两种电子支付 业界指新安排带来契机 有助提升乘客量

今年4月1日起将实施新规定，本港的士司机必须提供最少提供两种电子缴费方式，运输署指，全港三分之一的士已完成安装一体式收款机，涵盖所有的士车队。香港的士业议会认为，电子支付将为业界带来新契机，有助提升服务质素及乘客量。

香港的士业议会主席黄卓邦今（10日）在电台节目表示，电子支付是大势所趋，现时不少市民和旅客均无携带现金，的士行业若不变革，便会被市场淘汰。他认为，新措施全面推行，将带来新契机；若的士无安装电子支付，反而会窒碍行业发展，若能把握这股电子支付浪潮，相信有助提升载客量，因此业界全力支持政府相关措施。

推算约九成司机已完成登记

黄卓邦指出，全港目前约有18000辆的士，活跃司机约45000人。其中一间电子支付服务供应商八达通卡公司表示，已有超过4万名的士司机成功登记，按此推算约九成司机已完成登记。他借此机会呼吁尚未登记的司机尽快跟进，以免4月1日后未能提供相关服务而违法。

部分电子支付平台免手绩费 对司机极富吸引力

他形容，现时的安装进度理想，反应积极，相信到4月1日实施时，运作上不会出现问题。黄卓邦又指，虽然难以估计实际会增加多少生意额，但电子支付既能方便市民及旅客，减少找赎不便，亦有助减低争拗，提升整体服务水平，预期将吸引更多人选乘的士。

黄卓邦续称，任何新措施都需要时间适应，举例「易通行」推出初期亦经历磨合期，但长远对行业发展有利。他补充，运输署亦有举办多场工作坊及提供技术支援，相信的士司机对使用电子支付问题不大。

他解释，过往的士使用电子支付未普及，主因是启动成本及手续费需由司机承担，令部分人却步。随着时代转变，加上支付平台竞争激烈，现时大部分平台已豁免启动费，部分甚至免收手续费，并提供迎新优惠，对司机而言极具吸引力，认为现时是推广电子支付的良好契机。

2月申请量较去年同期增长逾3.3倍

八达通交通业务主管邓翠珊在同一节目表示，目前已有超过4.2万名的士司机安装八达通商用版应用程式及流动收款机。今年以来，平均每月有超过2000名的士司机申请开设商用版八达通账户，最近一个月需求更显著上升，单计2月的申请量较去年同期增长逾3.3倍，过去一星期已有超过1200名司机登记开户。

她透露，不少司机反映使用八达通收款过程畅顺，明白部分司机为新用户或较为年长，开户时公司会安排专人详细讲解。她重申，将继续豁免的士司机的手续费，暂无计划调整相关安排。

