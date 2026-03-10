宏福苑遇窃｜工会倡社工联络户主点算财物 再由警方交还以消除犯罪诱因

日前有三名负责宏福苑加固工程的工人在单位内涉嫌盗窃被捕。建造业总工会理事长周思杰今日（10日）在电台节目表示，对此表示遗憾，对违法工人的行为予以谴责。他认为，要杜绝同类事件，最根本的解决方法是在工程开始前，由执法人员清点单位内的财物并交还户主，以消除工友因处理住户物品时产生的盗窃诱因。

相信偷窃属个别事件 不排除工人进行工程时「见猎心喜」

周思杰相信有关工人偷窃的事件属于个别事件。他解释，在进行加固工程时，工友无可避免需要移开单位内雪柜或家私等私人物品，以腾出空间安装顶桩等设备。在搬动过程中，若有贵重物品掉出，便可能见猎心喜，产生盗窃的念头。

他指出，过往如到一些敏感的地方工作，监管会相对严格，例如有保安、管理人员或管工在场监督，盗窃情况相对罕见。

倡社工联络户主了解财务状况 由警方将财物交还户主

周思杰认为，可让「一户一社工」联络受影响的户主，了解单位内可能遗留的财物，交由警方等部门人员进入单位清点，并在记录后即时交还户主签收。他相信这样做能从根本上解决了问题，消除诱因，对于工人亦公平很多。

赞同警方加强保安 吁工友配合措施

对于警方在事后加强一系列保安措施，包括要求工人将个人财物存于储物柜、不准携带多于500元现金，以及在离开时使用金属探测器进行搜身等，周思杰认为这些措施有必要性，亦能起到一定的阻吓作用。

对于有指新措施可能引致排队等候、拖慢进度的问题，他认为这纯属安排上的问题，可以透过妥善管理解决，正如疫情期间地盘进行检测一样。

