Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公屋入息限额上调2.8% 5人家庭增幅最大 资产限额增1.4%

社会
更新时间：20:06 2026-03-09 HKT
发布时间：20:06 2026-03-09 HKT

房屋局向立法会提交文件，建议按既定机制调整2026/27年度的公屋入息及资产限额，入息限额整体上调2.8%，资产限额则上调1.4%。在新建议下，一人申请者的入息限额将放宽至13,230元，资产限额则放宽至29.5万元。

1人资产限额增至29.5万

入息限额方面，一人申请者将增加140元至13,230元；二人家庭则增加450元至20,680元；三人及四人家庭的限额增加770元及1,020元；五人家庭增幅最大，增加3.9%，即1,500元。至于资产限额，一人申请者的限额将增加4,000元，至29.5万元；二人家庭增至40万元；三人及四人家庭的资产限额亦分别建议放宽7,000元及8,000元。

当局表示，根据统计处2025年第四季的数据估算，在新建议的入息限额下，约有155,400个私人楼宇非业主户将符合公屋的入息资格。有关建议将于下周一（16日）在立法会房屋事务委员会上讨论，其后再交由房委会资助房屋小组委员会作决定。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
6小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
9小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 援交诈骗「最大苦主」曝光 案情超离谱 退休翁中伏遭榨干 $150万换一场空
提防骗子
6小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
11小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
12小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
00:19
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
5小时前
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
影视圈
5小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
8小时前