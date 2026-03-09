公屋入息限额上调2.8% 5人家庭增幅最大 资产限额增1.4%

房屋局向立法会提交文件，建议按既定机制调整2026/27年度的公屋入息及资产限额，入息限额整体上调2.8%，资产限额则上调1.4%。在新建议下，一人申请者的入息限额将放宽至13,230元，资产限额则放宽至29.5万元。

1人资产限额增至29.5万

入息限额方面，一人申请者将增加140元至13,230元；二人家庭则增加450元至20,680元；三人及四人家庭的限额增加770元及1,020元；五人家庭增幅最大，增加3.9%，即1,500元。至于资产限额，一人申请者的限额将增加4,000元，至29.5万元；二人家庭增至40万元；三人及四人家庭的资产限额亦分别建议放宽7,000元及8,000元。

当局表示，根据统计处2025年第四季的数据估算，在新建议的入息限额下，约有155,400个私人楼宇非业主户将符合公屋的入息资格。有关建议将于下周一（16日）在立法会房屋事务委员会上讨论，其后再交由房委会资助房屋小组委员会作决定。