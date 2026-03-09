Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉红磡酒店勒索泰达币及白银总值逾600万 27岁内地男被控禁锢勒索 还押候讯

社会
更新时间：18:20 2026-03-09 HKT
发布时间：18:20 2026-03-09 HKT

24岁内地男上周于红磡酒店遭多人围殴并夺去约值530万元的加密货币，以及约值80万元的白银。警方事后拘捕一名27岁持双程证男子，及一名33岁本地男子，27岁无业男被控非法禁锢及勒索两罪，今于九龙城裁判法院首次提堂。裁判官押后案件至4月20日再讯，期间内地男须还押候讯。

27岁无业男被控非法禁锢及勒索两罪

被告薛兴浩，报称无业，被控各一项非法禁锢及勒索罪。控罪指，他于2026年3月6日与7日之间，首尾两日包括在内，在红磡德丰街20号九龙海逸君绰酒店某房间，连同3名不知名人士，将郭姓男子非法及损害性地禁锢，并违反其意愿而将他羁留。以及于2026年3月6日，在同地连同3名不知名人士，意图使另一人遭受损失，而以恫吓方式不当地要求郭姓男子交出685,351粒泰达币及40公斤白银，合共价值6,180,471元。

案件编号：KCCC707/2026
法庭记者：雷璟怡

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
3小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
9小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
8小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
6小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
12小时前
涉谢斐道逆线行车 立法会议员陈家珮承认不小心驾驶传票罪 被判罚款2千元兼停牌1个月
01:33
陈家珮承认不小心驾驶 罚2千元兼停牌1个月 已报驾驶改进课程 被李慧琼口头警告
社会
3小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
3小时前