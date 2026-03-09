涉红磡酒店勒索泰达币及白银总值逾600万 27岁内地男被控禁锢勒索 还押候讯

24岁内地男上周于红磡酒店遭多人围殴并夺去约值530万元的加密货币，以及约值80万元的白银。警方事后拘捕一名27岁持双程证男子，及一名33岁本地男子，27岁无业男被控非法禁锢及勒索两罪，今于九龙城裁判法院首次提堂。裁判官押后案件至4月20日再讯，期间内地男须还押候讯。

27岁无业男被控非法禁锢及勒索两罪

被告薛兴浩，报称无业，被控各一项非法禁锢及勒索罪。控罪指，他于2026年3月6日与7日之间，首尾两日包括在内，在红磡德丰街20号九龙海逸君绰酒店某房间，连同3名不知名人士，将郭姓男子非法及损害性地禁锢，并违反其意愿而将他羁留。以及于2026年3月6日，在同地连同3名不知名人士，意图使另一人遭受损失，而以恫吓方式不当地要求郭姓男子交出685,351粒泰达币及40公斤白银，合共价值6,180,471元。

案件编号：KCCC707/2026

法庭记者：雷璟怡