3年6度袭妻儿 入境处高级事务助理被判200小时社服令 官：唔明点解争厕所争到郁手

入境处高级事务助理因争厕所等琐碎事，3年间6度对妻儿施袭，并曾将妻子推到墙壁上扼其颈，及强行抓住5岁儿子的衣领等。男被告早前承认6项普通袭击罪，裁判官直言「我真系唔明点解争厕所争到要郁手」，并劝喻男子管理情绪，不要将工作带回家。被告今于九龙城裁判法院被判200小时社会服务令。

49岁男被告A.T.K.，报称入境处高级事务助理，承认6项普通袭击罪。案情指，39岁女子X与被告在2018年结婚，及后诞下儿子Y，一家三口在2021年12月至2025年1月居住在涉案单位期间，被告袭击妻儿共6次。2021年12月25日晚上11时许，被告见儿子未睡觉，仍在看电视，故感到愤怒，在责骂儿子期间，因教仔问题而与妻子发生肢体冲突，盛怒下将妻子推到走廊墙上，并用双手扼着她的颈。

因琐事争执 屡扼妻儿颈

2023年9月6日上午11时许，被告与妻子因厕所使用问题而争执，随后被告故技重施，再将妻子推到墙壁上扼颈。同年11月11日晚上10时许，儿子在妻子的怀中，被告试图「抢仔」，欲将儿子从妻子的身边拉开但不果，被告随后用双手强行抓住儿子上衣的衣领。同年12月某日，被告因儿子发脾气，扼住他的颈。

2024年2月7日凌晨，被告突然发脾气而扼妻子的颈。2025年1月12日，正当妻儿在客厅看电视时，被告突然冲进客厅，并向妻儿挥动风筒。翌日，警方接获求助，惟妻儿拒绝接受治疗。同月14日，被告被捕。

求情指后悔 正办离婚程序

辩方早前求情称，被告对犯案深感后悔，他因个人问题不懂如何与太太相处及教导儿子，故在3年间涉及数次家庭纠纷，被告现在亦要面对后果，与妻子正办离婚程序，在家事法庭另有聆讯。

辩方续指被告日后会好好管理情绪，案发后其情绪管理及家教问题已有改善。被告在1995年加入入境处，现时任职高级事务助理，惟因本案暂时停职，相信之后亦要进行记律聆讯，对事业方面有影响。

案件编号：KCCC 900079/2025

法庭记者：雷璟怡