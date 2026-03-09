Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3年6度袭妻儿 入境处高级事务助理被判120小时社服令 官：唔明点解争厕所争到郁手

社会
更新时间：18:12 2026-03-09 HKT
发布时间：18:12 2026-03-09 HKT

入境处高级事务助理因争厕所等琐碎事，3年间6度对妻儿施袭，并曾将妻子推到墙壁上扼其颈，及强行抓住5岁儿子的衣领等。男被告早前承认6项普通袭击罪，裁判官直言「我真系唔明点解争厕所争到要郁手」，并劝喻男子管理情绪，不要将工作带回家。被告今于九龙城裁判法院被判200小时社会服务令。

49岁男被告A.T.K.，报称入境处高级事务助理，承认6项普通袭击罪。案情指，39岁女子X与被告在2018年结婚，及后诞下儿子Y，一家三口在2021年12月至2025年1月居住在涉案单位期间，被告袭击妻儿共6次。2021年12月25日晚上11时许，被告见儿子未睡觉，仍在看电视，故感到愤怒，在责骂儿子期间，因教仔问题而与妻子发生肢体冲突，盛怒下将妻子推到走廊墙上，并用双手扼着她的颈。

因琐事争执 屡扼妻儿颈

2023年9月6日上午11时许，被告与妻子因厕所使用问题而争执，随后被告故技重施，再将妻子推到墙壁上扼颈。同年11月11日晚上10时许，儿子在妻子的怀中，被告试图「抢仔」，欲将儿子从妻子的身边拉开但不果，被告随后用双手强行抓住儿子上衣的衣领。同年12月某日，被告因儿子发脾气，扼住他的颈。

2024年2月7日凌晨，被告突然发脾气而扼妻子的颈。2025年1月12日，正当妻儿在客厅看电视时，被告突然冲进客厅，并向妻儿挥动风筒。翌日，警方接获求助，惟妻儿拒绝接受治疗。同月14日，被告被捕。

求情指后悔 正办离婚程序

辩方早前求情称，被告对犯案深感后悔，他因个人问题不懂如何与太太相处及教导儿子，故在3年间涉及数次家庭纠纷，被告现在亦要面对后果，与妻子正办离婚程序，在家事法庭另有聆讯。

辩方续指被告日后会好好管理情绪，案发后其情绪管理及家教问题已有改善。被告在1995年加入入境处，现时任职高级事务助理，惟因本案暂时停职，相信之后亦要进行记律聆讯，对事业方面有影响。

案件编号：KCCC 900079/2025
法庭记者：雷璟怡

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
3小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
9小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
8小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
6小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
12小时前
涉谢斐道逆线行车 立法会议员陈家珮承认不小心驾驶传票罪 被判罚款2千元兼停牌1个月
01:33
陈家珮承认不小心驾驶 罚2千元兼停牌1个月 已报驾驶改进课程 被李慧琼口头警告
社会
3小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
3小时前