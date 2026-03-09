上环劫案︱5男涉串谋抢劫近千万元 4人还押至5.19再讯 1人留医

上环上周五（6日）发生抢劫案，2名男子带着共值约1,000万港元的外币到找换店兑换，途经港铁上环站时遭多人行劫。警方其后拘捕5名怀疑匪徒，他们同被控一项串谋抢劫罪，今于东区裁判法院首次提堂。裁判官高伟雄应申请押后其中4人的案件至5月19日再讯，待进一步调查；其余一人正在留医，裁判官因此押后该案至3月12日，期间交由警方看管。

5名男被告依次为31岁装修工人周信发、19岁菲律宾籍送货卡比华、31岁地盘工人刘俊浩、23岁无业陆浩强，以及17岁学生陈桓炜。他们同被控一项串谋抢劫罪，指他们于2026年3月6日，在香港上环德辅道中港铁上环站B出口与其他不知名的人，串谋抢劫何祖𣁽，并劫去一个行李箱载有9,746,510港元及150美元。

案件编号：ESCC 602/2026

本报记者