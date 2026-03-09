Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上环劫案︱5男涉串谋抢劫近千万元 4人还押至5.19再讯 1人留医

社会
更新时间：16:40 2026-03-09 HKT
发布时间：16:40 2026-03-09 HKT

上环上周五（6日）发生抢劫案，2名男子带着共值约1,000万港元的外币到找换店兑换，途经港铁上环站时遭多人行劫。警方其后拘捕5名怀疑匪徒，他们同被控一项串谋抢劫罪，今于东区裁判法院首次提堂。裁判官高伟雄应申请押后其中4人的案件至5月19日再讯，待进一步调查；其余一人正在留医，裁判官因此押后该案至3月12日，期间交由警方看管。

5名男被告依次为31岁装修工人周信发、19岁菲律宾籍送货卡比华、31岁地盘工人刘俊浩、23岁无业陆浩强，以及17岁学生陈桓炜。他们同被控一项串谋抢劫罪，指他们于2026年3月6日，在香港上环德辅道中港铁上环站B出口与其他不知名的人，串谋抢劫何祖𣁽，并劫去一个行李箱载有9,746,510港元及150美元。

案件编号：ESCC 602/2026
本报记者

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
8小时前
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
突发
6小时前
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
5小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 12:59 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
7小时前
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
22小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
2026-03-08 16:30 HKT
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
11小时前