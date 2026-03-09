Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉2019年管有镭射装置及喷漆 21岁女事隔6年半返港被捕 准保释候讯

社会
更新时间：16:22 2026-03-09 HKT
发布时间：16:22 2026-03-09 HKT

21岁赌场女职员早前从澳洲返港后被捕，她被指2019年在炮台山油街管有镭射装置及喷漆，相隔6年半后被起诉。她面临管有攻击性武器等两罪，今于东区裁判法院首度提堂，暂时毋须答辩。裁判官高伟雄应申请押后案件至4月21日再讯，以待进一步调查。女子获准以一万元保释，每周须到警署报到两次、须居于报称地址、不得离港，以及交出所有旅游证件。

被控管有攻击性武器等2罪

被告陈昫菁，报称赌场职员，她今身穿白色、印有「I （心型emoji）HK」的上衣被押往法庭应讯。控方指被告曾于2019年被捕，但其后一直留在澳洲未有回港，故控方需时确认证人情况，以索取法律意见。

陈昫菁被控一项在公众地方管有攻击性武器罪，及管有物品意图摧毁或损坏财产罪。控罪指，她于2019年9月8日，在香港炮台山电气道218号至英皇道147号之间一段油街的公众地方，无合法权限或合理辩解而携有攻击性武器，即两个能发出镭射光束的装置；以及同日同地保管或控制3罐喷漆，意图在无合法辩解的情况下，使用或导致他人使用或准许他人使用该等物品，以摧毁或损坏属于另一人的财产。

案件编号：ESCC 599/2026
本报记者

 

 

