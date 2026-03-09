第二届全国涉外仲裁人才培训班在港开班 林定国冀持续提升涉外仲裁专业水平

第二届全国涉外仲裁人才培训班（香港）今（9日）早进行开班仪式。继去年成功举办第一届课程，香港国际法律人才培训学院今年进一步优化课程内容，聚焦国际仲裁，设有讲座及实务环节，涵盖国际仲裁与国际投资仲裁的核心要素，以及比较国际与中国内地之间仲裁机制等课题。

课程学员背景多元

律政司司长林定国于社交平台表示，本届课程的40位学员背景多元，来自仲裁公证机构、国企民企、大学及私人法律执业界别，行业涵盖能源电力、工程建设、工业设备、汽车制造、航空航运、数据科技等。这种多样性既展现出国家涉外法治人才队伍的广度与实力，亦为大家提供从不同角度交流经验和见解的良好氛围。林定国期望学员以今次培训为新起点，持续提升涉外仲裁的专业水平、深化人才交流，携手更好服务国家发展大局。

他续指，仲裁制度是国家解决经济纠纷的重要法律制度，是涉外法治的重要组成部分。截至目前，国家共设有285家仲裁机构，仲裁员6万余人，累计办理案件500多万件，涉案标的额9万多亿元（人民币），当事人涉及全球100多个国家和地区。

HKIAC去年案件数量及争议金额创新高

林定国指，根据伦敦玛丽王后学院2025年国际仲裁调查，香港获评为全球第二大最受欢迎仲裁地，并在亚太地区位居首位。香港国际仲裁中心（HKIAC）2025年案件数量和争议金额均创历史新高，案件当事人来自超过60个司法管辖区，其中70%以上案件来自2020年后签订的合约，显示国际用户对香港仲裁服务持续充满信心。

他表示，为期一周的第二届课程，旨在协助学员同时掌握理论基础和进阶实务技能，从而在涉外仲裁领域发挥所长，应对复杂跨境挑战。除课堂学习，学员将参访香港高等法院、仲裁机构、大律师事务所、法律专业团体，以及国际调解院。律政司非常荣幸邀得多位重量级讲者，包括区内资深法律执业者和知名仲裁员，以及一位来自海牙常设仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）的法律代表，与大家分享仲裁不同范畴的专业知识和实务经验。

林定国亦感谢司法部，特别是公共法律服务管理局，对课程的大力支持和悉心指导；亦感谢中国法律服务（香港）有限公司及中国政法大学为本课程的贡献。