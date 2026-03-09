Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉谢斐道逆线行车 立法会议员陈家珮承认不小心驾驶传票罪 被判罚款2千元兼停牌1个月

社会
更新时间：14:53 2026-03-09 HKT
发布时间：14:53 2026-03-09 HKT

新民党立法会议员陈家珮涉于今年1月在湾仔谢斐道逆线行车，事后承认涉案并多次致歉。她被警方票控一项不小心驾驶罪，今于东区裁判法院提堂。陈家珮承认控罪，求情称事件对其他道路使用者造成影响，深感悔意，承诺不会再犯。裁判官高伟雄提醒案情严重，涉及逆线行驶，陈是经深思熟虑而作出涉案行为，终判处罚款2千元及停牌1个月。

被告陈家珮，今身穿米白色大褛到法庭自行应讯。她开庭前坐在旁听席首排，控方与她讨论程序。陈被票控一项不小心驾驶罪，指有人告发被告于2026年1月23日，在湾仔菲林明道（北行）近谢斐道，在道路上不小心驾驶一辆私家车。

案件编号：ESS 4270/2026
法庭记者：雷璟怡

