的士4月1日起须设至少两种电子支付 运输署：三分一的士已装一体式收款机 司机称对生意有帮助

今年4月1日起将实施新规定，本港的士司机必须最少提供两种电子缴费方式，包括一种二维码及一种非二维码途径。香港的士业议会联同的士业界及多间电子支付公司代表于今日（9日）举行启动礼，运输署助理署长冯惠筠致辞时透露，全港三分之一的士已完成安装一体式收款机，涵盖所有的士车队；当局并将于本月7日至下月4日期间，在三个指定停车场服务站提供司机注册开户及使用教学支援。

冯惠筠指出，过去数月运输署积极推动宣传教育，督导电子支付平台举办多场工作坊，安排专人协助司机开户。她透露，短短数日内已有逾800名司机预约，整个过程仅需约十五分钟。她又强调，相关服务自2018年起豁免手续费，未来亦无计划收费，以持续支持业界。

电子支付易上手 年长司机经简单指导亦能熟练使用

香港的士业议会主席黄卓邦表示，对新规定予以支持，相信有助业界转型升级，迈向智慧出行。他指出，电子支付既方便市民旅客，亦能节省时间、避免盗窃风险，对乘客和司机均属双赢；加上不少平台豁免手续费或提供迎新优惠，并协助司机登记开户，预料将有效推动更多司机完成所需手续。

八达通公司表示，会继续豁免的士司机使用商用版八达通App的手续费。目前全港已有超过42,000名的士司机成功注册或配备八达通流动收款机，按年增长超过四成；自2024年7月起，司机可选择将收款增值至八达通，每月平均增值交易额较服务推出初期上升3.3倍，每日平均增值次数增幅更超过3倍。

的士司机郑先生。

的士司机郑先生受访时称，自安装一体机后生意额有所提升，不少内地游客见到有电子支付便会上车，普遍赞赏省却找续麻烦。他指系统操作简易，年长司机经简单指导后亦能熟练使用，申请流程便利，仅一个星期便收到免费机器。他坦言，现时仅三分之一的士选用电子支付，其余仍沿用现金，但他相信电子支付长远能便利双方，亦有助扩阔客源。

车队经理陈先生与司机梁先生亦表示，车队目前为止一体机都未有出现网路或者死机的情况，利用电子支付可避免车资不足的问题，乘客认为八达通电子支付十分便利；对于车队司机来说，日常收入的资金用于增值八达通也很方便及有帮助。他们呼吁业界多加使用，提升的士服务竞争力以迎合智慧出行趋势。

记者：张琦

摄影：陈浩元