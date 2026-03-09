善美建筑工友之家平安卡课程认可被停半年 涉向学员披露试题及答案

​劳工处今日（9日）停止香港善美建筑工友之家有限公司按《工厂及工业经营条例》（第59章）举办的「强制性基本安全训练课程（建筑工程）」（平安卡课程）的认可，为期六个月，至2026年9月8日。

25张平安卡被废除或失效

劳工处发现香港善美建筑工友之家有限公司违反课程批核条件，包括涉事导师于考试前向学员披露试卷的所有试题及相关答案，同时亦未有进行试后复习及于课堂上进行与安全训练无关的活动。另外，监考员在考试期间未能尽职监考，致使未能发现学员作弊。

劳工处经详细调查及搜证，并考虑该机构及涉事导师的解释与申述后，认为事件性质严重，遂决定停止其认可资格六个月。涉事导师亦同时被撤销在该机构教授相关课程的资格。应劳工处的要求，该机构已收回及废除其中18张平安卡，而目前尚未收回的七张平安卡亦已失效。

劳工处发言人表示，该处一直非常重视强制性安全训练课程的质素。因应申诉专员公署发表的「政府对建造业职业安全及健康的监管」主动调查报告的建议，自2025年4月起，劳工处已加强人手巡查营办机构，以监察营办机构是否遵守批核条件，确保课程水准，使工友获得适当的职业安全及健康（职安健）训练。若营办机构未能遵守批核条件，其课程认可资格会被撤销或停止。劳工处会继续严密监察所有认可强制性安全课程营办机构及其导师的质素，致力提升香港的职安健水平。