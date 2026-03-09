黎智英案丨《苹果日报》前执行总编辑林文宗判囚10年 不服刑罚提上诉
更新时间：12:29 2026-03-09 HKT
壹传媒创办人黎智英及《苹果日报》3间相关公司、6名高层等共12被告，「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，3位《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾判处黎智英监禁20年，其余6名被告则判囚6年3个月至10年不等，3间公司则合共罚款三百零四万五百元。《苹果日报》英文版前执行总编辑暨前社论主笔冯伟光（ 笔名卢峰）及前执行总编辑林文宗，承认「串谋勾结外国势力」罪，各被判监禁10年。冯伟光上周一向高等法院提出刑罚上诉，林文宗上周五亦同提出上诉。根据司法机构网页显示，案件现时暂无聆讯排期。
《苹果日报》前总编辑罗伟光、前执行总编辑林文宗、英文版前执行总编辑暨前社论主笔冯伟光（ 笔名卢峰）均未有出庭作供或协助控方，故只给予三分之一的认罪扣减，各判3人监禁10年。
五名从犯证人（张剑虹、陈沛敏、杨清奇、陈梓华、李宇轩）则被判囚6年3个月至7年3个月不等。3位法官指5人均因认罪并在黎智英案审讯中出庭顶证黎智英，而且5人的证供诚实且具重要性，成功令黎智英等被告入罪。即使5人不达「超级告密者」级别，最终也因应各人情况，给予7年9个月至8年9个月的刑期扣减。
案件编号：CACC75/2026 （HCCC52/2022）
法庭记者：黄巧儿
