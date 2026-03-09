张韦怡告姑仔诽谤案丨姑仔出庭供称张不满司机家佣听从其指示 姑仔解释因她要照顾父亲起居

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，姑仔则作出反申索。案件今于高等法院进行第6日审讯，姑仔潘碧玉出庭作证，供称她很喜欢张韦怡的儿子，会称其为「油鸡仔」，并替其向父亲「𢲷」礼物和学费；后来张韦怡一家搬回九龙塘一起居住，不满司机和家佣只听从潘碧玉指示，潘碧玉解释因为她要照顾父亲起居，而家佣等人亦以照顾父亲为首要，而她曾表达把照顾的责任交给张韦怡，「我一个女仔，我出去拍拖唔好」。

潘碧玉解释：要照顾父亲起居

姑仔潘碧玉供称，她于英国大学毕业后回港，与家人居住在九龙塘住所，她曾营运日本和韩国护肤品生意，惟「多数蚀钱」，现时正在修读法学专业证书；她在家中亦会负责照顾父亲的起居饮食，而一家人「无乜隔夜仇」。

潘碧玉称首次认识张韦怡是兄长潘德鸿为她办生日派对，「有一个深刻印象，佢(张韦怡)换咗3套衫」。及至2017年，潘德鸿和张韦怡一家三口搬回九龙塘住所一起居住，潘碧玉称当时感到很开心，她很喜欢张韦怡的儿子Ashton，「个仔好得意」，而且样貌与潘德鸿相似，她会称呼对方「油鸡仔」，曾在Facebook发文称「油鸡仔，姑姐嫁唔出，啲钱就畀晒你」，亦曾替Ashton向父亲「𢲷礼物」和学费等。

张韦怡 ( 右 )与母亲曾秀英 ( 左 )步出法庭。资料图片

指家佣与孩子们关系良好

潘碧玉不同意她曾指示家佣Lita向大哥潘德俊的孩子的面包吐口水，并指家佣与孩子们关系良好，「我都好锡佢哋」、「太夸张」。

潘碧玉续称，当时张韦怡曾因司机一事有不满，向潘德鸿表示Ashton乘坐校巴上学危险及要求家中司机送Ashton上学，但因为司机要负责接受送潘碧玉父亲覆诊和家佣购买食物等，故未能满足张韦怡的要求，而潘碧玉因为负责照顾父亲，故了解父亲行程的她在司机空闲时会由司机接送，但张韦怡对此有所不满，「觉得点解Jade（潘碧玉）有得用，我（张韦怡）无得用」。

潘碧玉称她和兄长有尝试说服张韦怡「唔系虾佢」，「似乎佢理解唔到啰」，而张韦怡又投诉司机和家佣等，但其实聘用司机和佣人都是为了照顾父亲，她虽曾表达过可以让张韦怡接手家中事务及照顾父亲，但张韦怡却又喜欢外出。潘碧玉又称自己无辜，指她大可把照顾父亲的责任交给张韦怡，「我一个女仔，我出去拍拖唔好」，但因为放心不下父亲，「我真系好爱我爸爸」；潘碧玉谈及此事，在庭上一度哽咽。

案件编号：HCA 1500/2020

法庭记者：王仁昌