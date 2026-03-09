天气︱明日「倒春寒」 最低气温16度 周末「翻风」离岸高地吹6级强风
更新时间：12:39 2026-03-09 HKT
发布时间：12:39 2026-03-09 HKT
发布时间：12:39 2026-03-09 HKT
冬去春来，不过仍要小心「倒春寒」，亦要留意翻风。天文台预料，受东北季候风影响，本港明日（10日）天气清凉，最低气温将稍为跌至16度。另一股季候风补充将带来一定风势，周末离岸及高地料达6级强风。
天气︱明日气温稍降 两区见14度
天文台指出，受东北季候风影响，本周华南早上清凉。根据九天天气预报，本港明日气温将介乎16至20度，而自动分区天气预报显示，明早新界大部分地区气温仅15度，当中将军澳及打鼓岭更只有14度。
周末风势增强 离岸达6级
天文台预测，本港周五（13日）吹5级清劲风，离岸及高地间中吹6级强风。至周六（14日）风势持续，料吹4至5级风，初时离岸及高地间中达6级。
天文台表示，受东北季候风影响，本周华南早上清凉。而覆盖广东的云带会在未来一两日逐渐转薄，该区天色好转，天气干燥。预料一股达强风程度的季候风补充会在本周后期抵达华南沿岸，该区风势颇大。随著季候风稍为缓和，下周初华南气温逐渐回升。
最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
2026-03-08 12:59 HKT
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
2026-03-08 07:30 HKT
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
2026-03-08 06:00 HKT
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
2026-03-08 10:30 HKT
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
2026-03-08 13:00 HKT