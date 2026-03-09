天气︱明日「倒春寒」 最低气温16度 周末「翻风」离岸高地吹6级强风

冬去春来，不过仍要小心「倒春寒」，亦要留意翻风。天文台预料，受东北季候风影响，本港明日（10日）天气清凉，最低气温将稍为跌至16度。另一股季候风补充将带来一定风势，周末离岸及高地料达6级强风。

天气︱明日气温稍降 两区见14度

天文台指出，受东北季候风影响，本周华南早上清凉。根据九天天气预报，本港明日气温将介乎16至20度，而自动分区天气预报显示，明早新界大部分地区气温仅15度，当中将军澳及打鼓岭更只有14度。

周末风势增强 离岸达6级

天文台预测，本港周五（13日）吹5级清劲风，离岸及高地间中吹6级强风。至周六（14日）风势持续，料吹4至5级风，初时离岸及高地间中达6级。

天文台表示，受东北季候风影响，本周华南早上清凉。而覆盖广东的云带会在未来一两日逐渐转薄，该区天色好转，天气干燥。预料一股达强风程度的季候风补充会在本周后期抵达华南沿岸，该区风势颇大。随著季候风稍为缓和，下周初华南气温逐渐回升。