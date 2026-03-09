强奸罪脱电讯公司男职员揭单位藏大麻 今认管有危险药物罪罚款8千元

中年电讯公司男职员5年前涉嫌在单位内两度强奸18岁兼职女同事，警方调查时在其单位搜出3.36克草本形态的大麻。涉案男子早前经审讯后在7男陪审团前被裁定两项强奸罪脱，今早在高等法院承认一项管有危险药物罪，辩方求情指，若非因强奸案须在高院进行审讯，管有危险药物的控罪本应在裁判法院进行，望法庭考虑罚款处理。法官杜丽冰考虑涉案大麻数量及潜在风险后，判处罚款8千元，辩方申请讼费获批。

38岁被告彭励进，报称电讯公司男职员，承认一项管有危险药物罪。控罪指，他于2021年4月30日，在位于荃湾青龙头村的住所中管有危险药物，即3.36克草本形态的大麻。案情指，被告涉嫌在2021年4月20日，在位于荃湾青龙头村的住所中，先后两度强奸女子X。X及后报警求助，警方拘捕被告后，在同月30日搜查被告住所时，搜出3.36克草本形态的大麻。

案件编号：HCCC136/2023

法庭记者：黄巧儿