天文台｜早晚有一两阵微雨 日间部分时间有阳光 市区最高气温约22度

一股偏东气流正影响广东沿岸地区。同时，一道云带覆盖广东。此外，华南北部的气压正在上升，预料一股东北季候风会在今日稍后逐渐影响广东沿岸。

本港地区今日天气预测，大致多云，早晚有一两阵微雨。日间部分时间有阳光，市区最高气温约22度，新界再高两三度。吹和缓至清劲东至东北风，初时离岸及高地间中吹强风。

展望明日大致多云。随后一两日渐转天晴干燥。接近周末风势颇大。

分区气温

九天天气预报

一股清劲至强风程度的偏东气流会在今日继续影响广东沿岸地区。同时，一道云带会覆盖广东。受东北季候风影响，明日广东地区天气稍凉。预料干燥的季候风会在本周中后期至下周初持续为华南带来普遍晴朗的天气。