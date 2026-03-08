Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Liv Golf香港︱田北辰：粉岭高球场建屋毫不迫切 促政府撤回决定

社会
更新时间：19:40 2026-03-08 HKT
发布时间：19:40 2026-03-08 HKT

一年一度LIV Golf香港站盛事圆满结束。实政圆桌召集人田北辰表示，这项比赛已成为香港体育界和旅游界的一大盛事，对香港的声誉与经济贡献至关重要。不过对他来说，今年最特别的并非观赏职业球手作赛，而是能够与孙女一起现场观看国际高尔夫球赛事。

田北辰于社交平台发文指，孙女两年前由他带领下首次接触高尔夫球后便爱上此项运动，更于两星期前打出78杆的佳绩，惟他慨叹在香港很难与她一同下场。他解释，本港的会员制球场周末不允许携同嘉宾，而公众场地如滘西洲则需舟车劳顿，对年纪渐长的他而言并不方便。他续指，孙女对粉岭球场的古树情有独钟，并单纯地问「点解香港冇一个公共高球场，可以等我哋成日一齐打golf？」

吁政府撤回起屋决定

田北辰提到，最近看到环保署就粉岭哥尔夫球场的司法覆核提出上诉，这宗案件已经缠讼数年。他认为，整个事件拖延这么久，已证明收回球场建屋是毫不迫切，「上届政府决定，呢届政府打足咁多年官司，咁几时开工呀」。他引述政府经常表示已达成未来十年觅地建屋的目标，甚至超额完成六万个单位，再加上简约公屋，根本不需要动用这个地方，而且效率极低，「根本就唔系有必要。」

田北辰指，不应就此浪费这一个有贡献、有历史价值的球场，而且粉岭哥尔夫球场交通方便，不像滘西洲需要舟车劳顿。他呼吁政府「唔好再纠缠呢啲虚无缥缈嘅官司，认真谂谂撤回起屋呢个决定。」

