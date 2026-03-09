Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

物业资讯平台用AI节省三成人手 WFH职位空缺减 料银行起带头作用︱新闻追击

社会
更新时间：07:10 2026-03-09 HKT
发布时间：07:10 2026-03-09 HKT

本港雇主应用AI态度保守，但物业资讯平台科一有限公司前年引进AI，提高资料输入效率，并自动输出答案，减省三成人手。科一行政总裁黄燕安指出，资料库涉及大量资料输入工作，使用AI最大好处是可避免人为输入错误。中小型企业联合会永远荣誉主席刘达邦则指，现时AI工具的商业应用未算成熟，普遍中小企应用程度仍低。

黄燕安表示，公司前年起引入AI技术，协助输入资料数据，再自动输出答案，而AI好处是输入资料准确度比人手高，「人手平均打三百几个字，便会错至少一个字，但AI 不会出错。」他续指，系统前年引入AI初期输出资料时，有机会提供错误的面积和图则资料，但去年经过训练后，已做到百分百准确。他表示，AI简化了输入资料步骤，节省了三成人手，员工工作亦较轻松，未来将研究在投放广告上运用AI，料可进一步提高效率，节省人力。

AI商业应用未算成熟

刘达邦表示，本地中小企使用AI未算普遍，暂以资料搜寻和整理为主，增加员工效率，但未有以AI取代人手的情况。他续指，现时AI工具的商业应用未算成熟，加上使用AI工具涉私隐和额外投资等忧虑，除个别涉及较多资料数据的行业，普遍中小企仍未大量应用，而若出现可大幅提升效率的工具，相信企业自然会投资使用。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨则认为，所有文职工作几乎都有AI应用，故不只是特定行业或工种才会受到AI影响，举例在医学研究和金融科技上AI的应用相对较多，在全球和本港层面都节省很多人力时间，大大提高效率。 

他续指，AI取代人手的情况实际上已发生，例如聊天机器人已取代了部分顾客服务的真人对答，「一定会转，问题是去到几大百分比，甚么时候交回人接手」，而有出版社亦使用生成式AI为书本绘制插图，「插画师要读完整本书再画，AI很快便可根据全书内容生成插画，不合意再生成也很简单。」

有人力顾问指，近年大银行和金融机构考虑到在家工作（WFH）或削弱部门协作性，要求员工回写字楼上班。
有人力顾问指，近年大银行和金融机构考虑到在家工作（WFH）或削弱部门协作性，要求员工回写字楼上班。

WFH职位占比减 人力顾问︰协作受限

另外，本报以「wfh（在家工作缩写）」和「work from home（在家工作）」作为关键字，于2月16日在Jobsdb网站空缺搜索，分别有242个及183个相关空缺，占比4%和3.4%，低于2024年4月的6%，其时在约4.7万个空缺中，有约3,200个职位涉及在家工作安排。以行业划分「wfh」相关空缺，资讯及通讯科技、会计和市场及传播行业占最多，分别有388个、242个和115个空缺。

合众人事顾问有限公司总经理苏伟忠表示，在家工作安排早于疫情前出现，但疫情使远距离工作等配套更成熟，便利公司采用在家工作安排，加上疫情持续一段时间，很多机构亦已习惯在家工作的模式，故疫后有企业考虑到节省办公室租金和吸引人才等，继续沿用在家工作做法，尤适合后勤工种，「返到办公室都是自己对住电脑工作，不用理其他部门。」

不过他指出，近年有大银行和金融机构考虑到员工在家工作或削弱部门协作性，要求员工回到实体写字楼工作，或有带头作用，令部分雇主跟随取消部分在家工作安排。

记者：曾伟龙

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
18小时前
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
13小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
21小时前
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
9小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
18小时前
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
影视圈
16小时前
专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖。路透社
伊朗局势｜专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖
即时国际
2小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
15小时前
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
生活百科
2026-03-07 15:00 HKT