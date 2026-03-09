香港求职网逊星洲 仅5.3%职位空缺提AI要求 业界推测企业心态保守︱新闻追击

新春过后是转工旺季，随人工智能普及，求职条件亦要升级。《星岛》翻查求职网站逾3.1万个空缺中，有逾1,600份提及「AI（人工智能）」，约占总数的5.3%，低于新加坡求职网的6.1%。相关空缺以资讯及通讯科技业最多，占近900份，其次是市场及传播和银行及金融服务业，分别有122个及107个相关空缺。有资讯科技界人士指相关比例太低，因企业心态保守。有人力资源顾问指，要求使用AI工作的空缺比数年前大增，尤以高管职位为甚。

资讯及通讯科技业AI需求最大

本报于2月16日在香港求职网站Jobsdb逾3.1万个职位空缺中，以人工智能英文缩写「AI」为关键字筛选，发现有1,636个相关空缺，占比5.3%。以人工智能英文全写「Artificial Intelligence」作为关键字的搜寻结果较少，只有893个空缺，占比2.9%。而2月22日另一求职网站Job Markets共提供3,485个职位空缺，本报同样以「AI」作关键字搜寻，共有203个结果，占比5.8%。

参考新加坡求职网站Jobstreet 3月4日的搜索结果，提及「AI」的空缺占比6.1%，高于香港Jobsdb约0.8个百分点。

若以行业划分，香港Jobsdb涉及「AI」的1,636个空缺中，资讯及通讯科技行业891个，独占逾半有关空缺，市场及传播和银行及金融服务两个行业则各有122及107个空缺，占第二及第三名。而电召及顾客服务、社区服务及发展、政府、衞生及医疗、酒店及旅游、零售及顾客产品和运动及康乐等行业，则有不多于5个相关空缺，即较少职位要求使用AI。

招聘广告中有提及「AI」的空缺较集中于月薪2.5万元至6万元的职位上，其中以月薪4万至5万元的空缺最多，其次是3万至3.5万元和3.5万至4万元的层级。

方保侨：今年是AI商业应用分水岭

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨形容，今年是AI商业应用的分水岭，没有使用AI的公司将会在竞争力上落后，但现时香港公司应用AI的比例仍然偏低，企业高层对AI 信心不足，担心AI产出的内容不准确，AI客服会提供错误资讯，但这些问题都有技术可以解决。

他又认为，5%职位空缺提及AI要求的比例算低，企业高层仍持保守心态，「请个文笔好，还是AI好（的员工），（雇主认为）用AI写作好像作弊」，未来是AI世代，不使用AI的员工或企业将缺乏竞争力，故大家应尽快拥抱AI。

人力顾问料AI成为求职基础技能

合众人事顾问有限公司总经理苏伟忠表示，AI在工作上的应用仍属起步阶段，虽然现时要求使用AI的职位空缺比例上未算多，但比数年前大增，而现时高层管理职位被要求有能力使用AI较为普遍，中低层员工虽未必有明文要求，但很多人在工作上已有一般应用。

苏伟忠续指，AI可应付大部分资料搜集和整理、汇报和排程等工作，涉及大量资料整理的后勤工作较容易使用AI。他又认为，香港职场应用AI的步调较外国慢，但趋势已不可逆转，AI很快会成为如过去打字和使用文书处理软件般的求职基础技能。

农历年后一般会出现转工潮，苏伟忠认为，今年打工仔转工未必如往年积极，因市道不佳，很多企业裁员减薪，相信较多雇员会抱观态度，优先追求安全感。对于有意在马年转换工作环境的打工仔，他建议不要轻易「祼辞」，最好找到好工作才转工，「骑牛揾马」方为上策，「以前祼辞再找工作容易，今年环境已不同。」

记者︰曾伟龙