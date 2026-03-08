Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LIV Golf香港站圆满结束 马会首任「M」品牌高球赛事官方社区合作伙伴

更新时间：19:01 2026-03-08 HKT
发布时间：19:01 2026-03-08 HKT

香港赛马会衷心祝贺「LIV Golf 香港站」今天（3 月 8 日）在香港哥尔夫球会粉岭球场圆满结束，财政司司长陈茂波、文化体育及旅游局局长罗淑佩、香港赛马会公司事务执行总监谭志源及其他嘉宾出席赛事，并见证捧杯时刻。

一连四天的赛事吸引了数以万计来自不同香港及世界各地的观众入场。马会今年首度担任这项「M」品牌活动的官方社区合作伙伴，与香港哥尔夫球会紧密合作，以高球运动连系社区，惠及不同社群。

马会多项活动说好香港故事

马会透过推出「赛马会社区高尔夫球计划」，希望提升社会对高球运动的参与和关注，长远促进香港高球运动的发展。计划内容丰富，包括校本活动、体验课程、校际比赛，以及派发免费门票给弱势社群等。高球大赛前夕，国际顶尖高球手到访小学，与学生交流，以培育学生自小对高球产生兴趣，并有机会与顶级球手近距离接触。同时亦安排香港哥尔夫球会专业高球手，为不同能力的年轻球手提供指导，推广共融精神。这些活动旨在让青少年和弱势社群能够在场内场外，亲身体验高球魅力。

在观众村设置的马会摊位更为这项活动添上色彩。摊位的互动游戏让入场人士可以同时认识高球以及其他运动，马会义工队 CARE@hkjc 成员亦参其中，参与制作气球公仔，为入场观众增添欢乐。

一众国际顶级球手访港期间，获邀体验本地文化和美食，包括走访中环大馆及到跑马地马场观赏快活星期三赛事。这些活动有助推广赛马旅游，并向世界展示香港的多元魅力。

以上多项活动不仅让本地市民有更多机会接触高球，亦能让来自世界各地的顶尖球手与旅客，深深体验到本港举办的顶级赛事及独有的城市魅力，借此强化香港品牌，说好香港故事。

于 2024/25 年度，马会慈善信托基金以官方社区合作伙伴的身份，支持八项「M」品牌活动，包括香港国际七人榄球赛、世界女排联赛及香港公开羽毛球锦标赛等，惠及超过 81,000 人。这些合作不仅激发全城运动热情，也配合政府推广香港作为举办大型体育赛事及文化活动中心的角色。

一如其他由马会捐助的慈善项目，马会对以上体育盛事的支持，有赖其独特的综合营运模式，把赛马及有节制体育博彩收入，转化成税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。

