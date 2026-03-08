下湾村收地倒计时 村民盼政府手下留情 保留「三宝」传承文化

位于落马洲的下湾村、合盛围和渔民新村今日（8日）农历正月二十，于大榕树下的土地神坛举办一年一度的土地诞，吸引逾百人到场参与。不少人特意上香拜祭，以及参与传统习俗「抢花炮」，惟下湾村及合盛围收地计划逐步推进，其中下湾计收地后，估计不足百人留下。有村民表示，即使不舍亦只能配合发展，日后会继续举行土地诞，又期望政府保留村内「三宝」延续传统文化。

土地诞︱村民「抢花炮」求好运

早上10时许，十多位村民陆续到土地神坛前上香拜祭，不少人将寓意「多子多孙」的生姜及桔带回家挂在门口，祈求阖家平安。至12时许，随着喃呒师傅敲响锣鼓，拜神仪式正式开始。喃呒师傅在神坛前诵经祈福，并逐一念出各家各户姓名，以祈求平安顺遂；其后，「抢花炮」仪式由下湾村村委以「丫叉」将「炮仔」射向半空，十多名村民随即争抢花炮，有成功抢到的村民兴奋地高举手中红色「炮仔」，现场不时传出掌声与欢呼声，十分热闹。今年共发出3发花炮，均由下湾村村民抢得，得花炮者可获派红包，象征好运与祝福。

下湾村村长盼安置政策更具弹性

今年71岁、已担任下湾村三届村长的郭海贤表示，村内有三分之二的土地将收回，当中有约200名居民需搬离，目前政府已为合资格村民完成登记，将会安排「上楼」，虽然下湾村仍然存在，但预计不足百人可留下来。

安置方面，他表示，政府主要提供公屋或房协单位选项，分布在上水、元朗和港岛区等，惟部分清拆户因资产审查、供款能力及银行按揭问题，难以负担非公屋单位，「（村民）年纪大，银行又唔肯借，储蓄又唔多」，故希望政府能在过渡及长远安置政策更弹性。他亦称，由于村内曾多次遭水浸，不少居民的地址证明及相关文件被损毁，大大影响申请安置进度，「村民真系住咗几十年，但因为揾唔返文件，一时之间未能交齐资料，政府都知有困难，但程序始终要行。」

村民哭诉：想喺熟悉嘅地方安享晚年

住在村内六十年的他坦言，虽然理解香港需要发展，「就算唔开心，始终要配合」，但对要离开由父母亲手建出来的家园感到极为不舍，「我哋唔系反对发展，只系希望政府喺后续安排上，对我哋好啲」，又形容不少长者对搬迁感到无助和焦虑，更有村民向他哭诉，希望可延后收地两年，让年事已高的居民「喺熟悉嘅地方，安安乐乐过埋最后几年」。

为了让下湾村历史得以延续，他今年制作了「下湾三宝」土地神坛、村公所和牌楼的小型模型，期望即使日后很少人会回来村落，甚至是不复存在，仍能透过遗迹及影像记录，「土地祭祀唔单止系信仰，亦系团结村民嘅精神」，「有下湾村的一日，土地诞都会继续承传下去」。他又透露，目前政府同意保留「三宝」，其中大榕树下的土地神坛将原址保存，而村公所和牌楼则以其他方式保留，相关方案仍在商讨中，「希望可以手下留情」。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦