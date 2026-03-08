国际妇女节︱「『友』妳启导」助女大学生规划职涯 学员：打破行业刻板印象 原来女性也可发光

由民政及青年事务局推出的「『友』妳启导」友师计划，旨在为有志投身专业行业或商界的本港女大学生配对女性领袖，协助她们规划职涯。计划试行近一年，局方表示计划第二届预计于本年7月启动，名额增加五成至120个。有受访学员表示，计划加强她们对未来的信心，更打破了对个别行业的刻板印象。

第二届名额增至120个 即日起招募友师学员

民青局表示，计划首届成功招募了83位学员，以及53位女性领袖参与担任友师，当中不乏女行政总裁和合伙人，来自不同的行业及背景，包括商界、公营机构、法律界等。有见首届反应热烈，第二届名额将增加五成至120个。计划为学员安排不同的培训活动，提升学员的软技能和求职技巧，为她们步入职场做好准备。民青局亦会安排学员参观公营及/或私营机构，了解不同工作环境与运作。

民青局总行政经理（妇女及家庭事务）蔡丽恩表示，第二届料于2026年7月至2027年6月举行，现正招募友师，并于今年3月至4月开始招募学员。为让更多女大学生受惠，第二届将优先让未参加过的学生参与。局方鼓励友师与学员在计划完结后继续保持联络，亦会邀请毕业学员参加日后活动及「同学会」。遴选方面，她强调申请人须展现热诚，面试表现是重要准则，学业成绩及就读院校并非重点。

学员：友师是「活生生的榜样」

就读中文大学会计系二年级的黄静雯分享，友师从事会计行业，透露行内原来有「零食文化」，打破她对会计工作沉闷乏味的想像，令她更想投身这一行。她形容计划的培训工作坊是「一条龙服务」，助她认识自己，学习与人沟通，建立专业形象。对于会计行业会否被AI取代，她指，友师启发她明白行业不断变化，重点是学习如何应用AI工具，相信不会被取代。

就读香港大学文理学士（应用人工智能）二年级的郑汐锐表示，友师是她「活生生的榜样」，让她看到「原来女性也可以发光，很有实力」。她本身希望日后研发产品并创立公司，友师不仅带她到不同公司认识业界人士，更建议她先在科技行业「打滚几年」，累积人脉与知识后再创业。她希望日后能以科技减少世界的不平等，例如透过VR让女性体验成为足球员的感觉，不让性别局限想像。

亲历立法会选举 印裔学员乐见职场更包容少数族裔

香港大学政治学与法学双学位课程二年级学生Yashica分享，计划令她对法律行业的了解不再流于理论，能实际了解事务律师的工作内容，助她规划未来路向。她的友师更邀请她参与先前的立法会选举准备工程，令她第一手了解政治系统的实际运作。

身为少数族裔，印裔的Yashica坦言成长过程中缺乏正式学习广东话的机会，导致她广东话不太好，而不少实习机会都要求掌握广东话。她乐见情况正逐步改善，现在少数族裔儿童学习广东话的机会和资源已较以往充足，同时也有更多对文化背景更包容的实习机会。

内地生：计划让我更希望留港发展

就读理工大学酒店及旅游管理学系三年级的陈思言来自内地，她坦言起初因文化背景不同，较难融入香港社会，但在计划中即使文化各异，大家都十分包容，她更有不少机会练习广东话。她表示本身已很喜欢香港中西交融的文化，参与计划后更遇见许多有想法的人，令她更享受在这座城市发展。

城市大学公共政策与政治学系三年级的廖锐锜则指，友师除了给予职场建议，更分享了不少人生智慧。对方提醒她要做一个「有趣的人」，对世界保持好奇心，时刻学习，拓阔世界观，建立更广的人脉网络。她形容这些体会与平日课堂所学很不一样。

记者：周育莹

摄影：陈浩元