「揹水一战」3.22慈善越野赛突宣布取消 退还全数报名费及捐款 无交代原因

「揹水一战」︱慈善组织「点滴是生命」（A Drop of Life）今日（8日）凌晨在官方社交平台宣布，指经过审慎考虑后，决定取消原定在于3月22日举行的 「揹水一战 2026」，惟未有交代原因，仅表示将会退还全数报名费及相关捐款，会尽快通知所有安排。「对于活动取消所带来的不便，深表歉意，敬请见谅。」

「揹水一战」取消︱参加者：昨日才刚收到选手包

据主办单位介绍，「揹水一战」自2013年起举办，今年踏入第11届。赛事中，参加者需背负4.8公升或5公升食水，挑战港岛径越野赛程，亲身体验偏远山区村民长途跋涉取水的艰辛，同时为柬埔寨及尼泊尔等地筹款兴建水设施，解决食水及衞生问题。赛事于2023年疫情后恢复实体赛，吸引逾千名跑手参与，筹得超过91万元善款，当时多位大使包括荣誉顾问方力申、顾定轩及苏皓儿均有出席或参赛。

在社交平台上，有参加者反映昨日才刚刚收到选手包，今日就收到取消活动的通知，感到不明所以。

昨日有报道称，「揹水一战」活动与「邪教」有关，属「慈善包装渗透」。