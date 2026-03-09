启德体育园1周年︱推动「全民参与新时代」 逾22万人次参与「飞越启德」 学界精英赛移师园区

启德体育园启用一周年，不仅成为国际盛事的地标，更深度渗透本地体育生态圈。过去一年，园区透过「飞越启德」计划吸引逾22万人次参与社区项目，并开放多项设施供市民预订，由热爆全城的匹克球到传统田径等运动，全面实践体育「五化」。有体育界人士指，学界精英赛移师园区，不仅是硬体的升级，更是体育文化的承传。启德体育园正逐步推动「全民参与」的体育新时代。

体育园于去年3月起开放多项室内及户外运动设施供市民预订使用，包括跑步、足球、乒乓球、羽毛球、篮球、沙滩排球、匹克球、五人足球、手球、网球、攀石墙及新兴运动等。

1.5万平方呎有盖球场可塑性强

位于启德体育园北斗园区的有盖球场，现时由中国香港新兴运动协会租用，定期举行不同新兴运动的训练班，以作推广，当中包括近年热爆全城的匹克球（Pickleball）。中国香港新兴运动协会创办人黎广业指，北斗园区除设有盖球场，亦有网球及沙滩排球等户外运动场地，每当假日便有不同运动爱好者到来，享受运动的乐趣。

过去一年，启德体育园成为不少市民一家大小的假日好去处，他称，不少市民行经有盖球场，都对他们陈列于外的不同新兴运动体验班及训练课程感兴趣，有市民主动查询报名，亦有家长为子女报名参加体验班，反应踊跃，平均每月接触数千，以至逾万名市民，成绩令他感到鼓舞。

访问当日虽是上班日，但当日早上一批保险从业员已预约租用场地进行匹克球训练。黎指，占地1.5万平方呎的有盖球场，充分发挥灵活多变的优势，「可以由五人足球场，变成5个匹克球场，或多个躲避盘场、闪避球场，甚至手球场及小型篮球场。」本港寸金呎土，他指，善用已有球场可增加不同的可能性，既有助推动新兴运动，长远亦深化全民运动的发展。

善用园区设施 推广全民运动

体育园的社区旗舰计划「飞越启德」持续推动本地体育运动文化，自2018年以来已联同超过100个合作伙伴，推出超过200个社区项目，重点项目包括「启德GET SET GO」大型嘉年华及「文化飞步游」等，累计吸引约22万人次参与，推动全民运动与身心健康。

近年，当局强调体育发展的「五化政策」，即普及化、精英化、盛事化、专业化和产业化。中国香港田径总会主席关祺表示，启德体育园的落成对推广全民运动有正面作用。他形容，体育园是本港最具代表性的体育设施，兼具多个室内场馆及户外场地，可配合不同赛事及训练需要。

他分享，田总过往举办马拉松赛事时，曾使用启德体育园的体艺馆派发选手包，并举办博览会，向公众推广运动，吸引逾10万人入场参观，「街坊或者街外人知道有活动，相信都乐意去参加。」今年更首次在体育园内举办「跃动少年跑」赛事。稍后的5月，「亚洲U20田径锦标赛」亦会在青年运动场上演。

学界赛落户启德 学生毕生难忘

此外，香港教育大学健康与体育学系高级讲师雷雄德博士指，体育园对推动学界体育发展有积极的帮助。他说，学生较少有机会四处参加活动和比赛，学界比赛正正能让年轻人认识园区，加上园区亦有举办不少文化承传的活动。

他指出，在体育园比赛将会成为学生毕生难忘的回忆，「30年、50年后，一班『波友』仍在讨论当年于启德打的决赛，正是体育文化的承传，为产业留下美好的回忆。」

自体育园开幕后，中国香港学界体育联会已迅速把多项全港精英赛事移师园区举行，如去年3月策划的「学界体育双周」，在2周内分别于青年运动场举行学界精英足球赛，及在体艺馆举办精英篮球赛，精英手球赛及全港小学区际五人足球比赛则安排在体艺馆副场。

学体会董事会主席洪楚英指，能在世界级场馆进行学界精英赛，无论气氛、音响、更衣室设施、观众席配置均显著提升，为学生带来更强烈的荣誉感与参赛体验，也连带吸引了赞助商，「令学界体育赛事盛事化，迈进另一个层面。」

展望未来，他期望双方合作不只集中于每年3月的精英赛，而是以「季度」形式举办不同体育活动，如6月可举办备受学界欢迎的三人篮球赛；9月以「全民运动」为主题，举办全港学校都可参与的活动；12月则举办新兴或具特色的运动等，令全年有多次焦点盛事。

记者：关英杰、潘明卉、仇凯瑭

摄影：叶伟豪、卢江球