医疗财经星级家族 黄金连线显实力 政商娱齐撑 全仁医疗十周年

城中医疗界盛事、全仁医疗集团成立十周年庆典早前盛大举行。这个以高端医学影像及体检服务打响名堂的医疗集团，一众高层、合作伙伴及各界名流聚首一堂，云集政商娱乐界重量级人物，场面可谓星光熠熠。集团创办人刘仲恒正是香港财金界重磅人物马时亨的女婿，有嘉宾笑言：「这个庆典简直是医疗与财经界的黄金组合，人脉和实力尽现，方方面面网络有齐，正是现今香港多元协作的缩影。」马时亨更化身「最佳外父」，在场亲切招呼一众到贺老友，其跨界人脉连结，同时展现全仁医疗集团跨商界、政界以至文娱界的影响力。

活动当晚嘉宾阵容鼎盛，包括医务衞生局局长、医管局主席范鸿龄，就连年届九十多岁的世界知名医学教育家、港大荣休教授杨紫芝也罕有现身，还有港交所主席唐家成等。娱乐圈方面，除了马时亨「老表」、TVB前总经理曾志伟亲临道贺，英皇集团主席杨受成亦带同旗下艺人张敬轩现身会场。主人家之一的刘仲恒医生，致辞时特别感谢众多友好及同业的支持，「全仁踏入十周年，这一路多得大家的包容、信任和努力。」

活动另一大焦点，是全仁集团董事会的全新「星级」阵容。医院管理局前主席胡定旭正式加入担任集团董事会非执行主席。他多年来活跃于多项社会公职，拥有广泛人脉，其「international governance」视野被不少人高度肯定。另一焦点则是行政会议成员林正财，加入担任独立非执行董事。刘仲恒直言，两位新任董事不仅带「人脉」，更有专业领导力和落地执行力，「预防医学不只是在boardroom倾，更要实实在在落到社区。」

庆典期间，全仁医疗亦同时宣布连串「联乘」计划，与富卫、保诚保险、万通保险国际及全球权威高端医学影像服务提供商联影医疗达成战略合作。这轮战略合作，不单为客户带来国际医疗诊断技术、保险方案一站式体验，集团更进一步进军中医及物理治疗新市场，切合香港近年对复康与预防健康的需求，提供多元化高端医疗服务。

自2016年成立至今，全仁医疗已服务个人客户累计超过180万人，旗下健康平台访问量突破550万，全港企业及保险合作户口逾300间。集团专业团队扩展至逾200人，全线服务标榜以人为本、高效率高科技，成功在高端医疗市场站稳一哥地位，并屡获「商界展关怀」、「友商有良」等多项殊荣。

集团亦注重社会承担，坚持「做医疗，不止赚钱，更重要系守护健康、回馈社会。」多年来积极响应医管局医健通、主动参与学童流感、HPV及新冠疫苗接种，亦在疫情期间为社区开设检测服务。近年更成为「安全城市大使」，推动网络安全及心理健康，亦参与「共创明Teen」计划，协助青少年拓阔视野。