「九巴法老猫号」今起穿梭西九1个月 车身车厢融入古埃及元素 500张特展门票限时放送

社会
更新时间：14:40 2026-03-07 HKT
发布时间：14:40 2026-03-07 HKT

香港故宫文化博物馆与九巴由今日（7日）起，联乘推出期间限定「九巴法老猫号」共10辆主题巴士，为期一个月，分别行走于途经西九文化区的路线，包括「九巴游香港」HK1开篷巴士、连接西九文化区的「宠物巴士团」、W4及296D。「九巴法老猫号」车身设计为古埃及主题，除了展现「九巴仔」与「法老猫」，更融入金字塔、蓝色河马、狮身人面像及圣书体符号等文化元素。

「九巴法老猫号」车厢内有主题贴纸 以圣书体介绍小知识

10辆主题巴士车厢内增设主题贴纸及椅背展示，以趣味方式连结香港的文旅特色与古埃及文物，从饮食文化、传统习俗及文字书写等角度，对照古埃及文化与香港日常生活，带领乘客在旅途中探索文化小知识。香港故宫亦特别于全港逾100个巴士站的广告灯箱展示电子海报，以中英文及古埃及圣书体，向乘客推荐和介绍两条「九巴游香港」HK1 开篷巴士途经景点的主题路线，并加入「圣书体小知识」。

「法老寻喵」得奖者率先登上「九巴法老猫号」

另外，香港故宫于1月「香港宠物节2026」期间推出「法老寻喵」打卡活动，吸引近4,000名参加者分享家中爱猫的日常照片，并透过公众投票选出最高人气的25只猫。今日该25位得奖者主人和猫率先登上「九巴法老猫号」，体验宠物友好的古埃及文化探索之旅。此外，为庆祝「香港艺术三月2026」，香港故宫联同九巴将于「九巴法老猫号」投入服务期间，发放500张「古埃及文明大展」特别展览门票。

「古埃及文明大展」有望成香港史上最受欢迎展览

香港故宫文化博物馆馆长吴志华表示，故宫博物馆十分高兴能与九巴展开跨界合作，以崭新创意方式将古埃及的文化元素带到香港社区，延续「古埃及文明大展」的热潮。是次合作恰好能将古埃及文明与香港城市生活巧妙结合，让大众以轻松方式感受其独特魅力与深厚文化底蕴。博物馆将持续与各界合作，深化文化旅游的多样性，并连结社区及不同观众群。

吴志华指，「古埃及文明大展」自去年11月底开幕至今，已录得约28万名参观者，对达成预期70万人次目标充满信心，并相信有望成为香港史上最受欢迎的展览。他强调并非因为担心人流而推出合作，反而是希望在展览反应理想下，进一步带动文创产品及跨界合作。

九巴商务总监张以行表示，九巴对能够与故宫博物馆展开跨界别合作，延续「古埃及文明大展」热潮，感到十分欣喜。是次合作透过「九巴法老猫号」主题巴士行走城市不同角落，向广大市民和游客展现古埃及文明的独特魅力，体现九巴致力善用公共交通服务网络，携手与不同界别合作，推动文化、艺术和旅游发展。

记者：蔡思宇
摄影：陈浩元

