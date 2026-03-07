Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孙玉菡：国际局势不稳突显香港安全稳定优势 增加抢人才竞争力

社会
更新时间：12:23 2026-03-07 HKT
发布时间：12:23 2026-03-07 HKT

劳工及福利局局长孙玉菡表示，现时环球地缘问题升温，香港打造国际高端人才集聚高地，安全稳定的优势会更加突显，大大增加吸引人才的竞争力。经过政府过去三年推出的「抢人才」政策，至今已吸引约27万名人才抵港，成绩令人鼓舞。

「高才通」续签率逾五成 表现较其他国家优胜

孙玉菡今日(7日)在电台节目表示，各项人才入境计划中，高才通占整体约四成。自去年起，「高才通」签证陆续进入续签高峰期，申请续签比率维持在54%左右，趋势稳定，而成功率高达95%。有此成绩已超越英国等地的类似计划的成功率，表现理想。

人才带动创科发展 子女留港亦是贡献

对于引入人才对基层市民的益处，孙玉菡明确表示「一定会受惠」。他以「高才通」人才为例，统计显示他们主要从事商贸及金融业，而投身创新科技行业的比例更高，每6个，便有1个从事创科行业，相信这批人才正为香港经济多元化，特别是创科发展，带来积极贡献。
孙玉菡亦指，香港教育资源吸引不少人才携同家人来港，子女在港就学，长远而言这些孩子在香港成长成才，未来亦将成为香港的一份子，对香港有益处。

雇员再培训局将升格「技能提升局」 助全民应对AI

预算案提议将雇员再培训局将升格「技能提升局」，孙玉菡指，雇员再培训局在三十多年前设立，当时主要是应对工厂北移的挑战，转型为以服务业，AI的出现，对雇员技能有新挑战，「技能提升局」将继续服务基层及中高龄工友，提供保安、护理等传统行业培训，包括白领在内的广大雇员亦要面对新型经济转变，因此要作出提升。

他预计，修例工作最快可于今年底完成，届时「技能提升局」将可正式运作。雇员再培训局现时财政稳健，将利用现有的大额种子基金推动转型。

相关新闻：

全球人才峰会周｜月中会展举行 孙玉菡：已有逾27万人才来港发展 高才通占4成

2元乘车优惠｜「两蚊两折」4月实施 已完成八达通闸机调整 劳福局：踏入最后一公里

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:01
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
2小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
16小时前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
6小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
4小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
15小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
15小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
17小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT