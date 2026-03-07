孙玉菡：国际局势不稳突显香港安全稳定优势 增加抢人才竞争力

劳工及福利局局长孙玉菡表示，现时环球地缘问题升温，香港打造国际高端人才集聚高地，安全稳定的优势会更加突显，大大增加吸引人才的竞争力。经过政府过去三年推出的「抢人才」政策，至今已吸引约27万名人才抵港，成绩令人鼓舞。

「高才通」续签率逾五成 表现较其他国家优胜

孙玉菡今日(7日)在电台节目表示，各项人才入境计划中，高才通占整体约四成。自去年起，「高才通」签证陆续进入续签高峰期，申请续签比率维持在54%左右，趋势稳定，而成功率高达95%。有此成绩已超越英国等地的类似计划的成功率，表现理想。

人才带动创科发展 子女留港亦是贡献

对于引入人才对基层市民的益处，孙玉菡明确表示「一定会受惠」。他以「高才通」人才为例，统计显示他们主要从事商贸及金融业，而投身创新科技行业的比例更高，每6个，便有1个从事创科行业，相信这批人才正为香港经济多元化，特别是创科发展，带来积极贡献。

孙玉菡亦指，香港教育资源吸引不少人才携同家人来港，子女在港就学，长远而言这些孩子在香港成长成才，未来亦将成为香港的一份子，对香港有益处。

雇员再培训局将升格「技能提升局」 助全民应对AI

预算案提议将雇员再培训局将升格「技能提升局」，孙玉菡指，雇员再培训局在三十多年前设立，当时主要是应对工厂北移的挑战，转型为以服务业，AI的出现，对雇员技能有新挑战，「技能提升局」将继续服务基层及中高龄工友，提供保安、护理等传统行业培训，包括白领在内的广大雇员亦要面对新型经济转变，因此要作出提升。

他预计，修例工作最快可于今年底完成，届时「技能提升局」将可正式运作。雇员再培训局现时财政稳健，将利用现有的大额种子基金推动转型。

