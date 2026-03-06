麻疹︱石篱二邨32岁无打针外佣中招 传染期内曾在附近小学逗留
发布时间：18:16 2026-03-06 HKT
本港录得今年首宗本地麻疹个案。衞生署衞生防护中心今日（6日）公布，一名从未接种麻疹疫苗的32岁外佣确诊，她居于石篱二邨，潜伏期内没有外游纪录，现正留院隔离，情况稳定。她曾在传染期内于住所附近的慈幼叶汉千禧小学校门外逗留，其余时间多留在住所，中心已联络病人曾到访的私人诊所及该小学，并安排未具免疫力的接触者接种疫苗。
今年首宗本地麻疹个案
中心指，该32岁女子自2月28日起出现发烧、喉咙痛、咳嗽、眼睛发红及皮疹等病征。她于3月4日到私家诊所求医，随后被转介至玛嘉烈医院急症室并需住院。病人的临床样本经检测后，证实对麻疹病毒呈阳性反应，目前情况稳定。
中心联络诊所及小学 识别高危人士
流行病学调查显示，该名病人没有接种麻疹疫苗，潜伏期内并无外游。据悉，她有3名家居接触者，分别是雇主夫妇及他们的儿子，另有5名曾到访其住所的人士，合共8名密切接触者。他们均报称已接种麻疹疫苗，暂时没有出现病征。
调查发现，病人在传染期内，除前往求诊外，主要留在家中，但曾于住所附近一间小学门外逗留。中心已联络相关私家诊所及该小学，以找出高危人士，并安排未具备免疫力的接触者接种麻疹疫苗。
