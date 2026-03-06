Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳医院八旬肠癌病人造口误置胃部 林哲玄：横结肠与胃位置接近但有特征可辨

社会
更新时间：17:09 2026-03-06 HKT
将军澳医院一名85岁患结肠癌女病人进行横结肠造口手术，约3周后进行紧急电脑扫描，始发现造口位置在胃部，而并非预定的横结肠位置，病人于同晚离世。

胃与横结肠位置接近 有特征供医生辨认

立法会医疗衞生界别议员林哲玄医生向《星岛头条》表示，横结肠造口手术主要是充当引流作用，让肠内的物质引出体外，不要再向下流到其他有问题的部位。手术首先要为病人全身麻醉，在上腹位置开一个细小伤口，再经过伤口把需要的一段大肠找出来。他指，横结肠在胃部旁边，两个器官位置相当接近，不过大肠有其特征供医生辨认，「特征很容易认得到，你见到多数都是对的了。」

将军澳医院一名85岁患结肠癌女病人进行横结肠造口手术，发现造口置于胃部而非横结肠。资料图片
医生认错器官的机会低，但非完全没有可能

林哲玄指出，医生认错器官的机会低，但非完全没有可能，例如当其他器官因为拉扯而造成一些横纹时，可能被误认成肌肉纹导致出错。至于手术后一般极少会用电脑扫描确认位置，而是进行临床监察，即观察病人之后的进食、排便、身体的维生指数。他指如果造口位置出错，被引流出来的物质自然不是从大肠出来；如果是胃造口，可能会出现胃液甚至是刚刚吃下去没多久的食物。

社区组织协会干事彭鸿昌认为，有关事故完全不能接受。资料图片
社区组织协会指事故「完全不能接受」

社区组织协会干事彭鸿昌认为，事件属于严重医疗事故，且事故是「完全不能接受」，指虽然胃部和横结肠可能位置较为接近，惟两者结构组织完全不同，「根本不会分辨不到，这个错误是远低于一个可以接受的水平！」他提到，有消息指手术是由一个专科医生督导两位进行高阶外科培训的医生进行，认为最大责任明显是落在负责督导的医生，因督导医生有责任要纠正或指导培训医生，在正确位置用正确方法进行手术。

倡根源调查委员需跟进手术程序及术后处理

彭鸿昌续指，病人术后转往灵实医院，主要由内科医生或病房护士负责术后照顾，而病人造口所分泌出来的东西其实看到有食物残渣，而如果是正常程序，分泌物应该都会类似粪便的形状，「作为病房护士或医生，又为何会看不出分别呢？有没有这样的意识发觉是不妥的、是不正常的，从而联络外科医生跟进，我想这是另一个问题。」他认为，手术程序及术后处理两大部分，都是根源调查委员会需要跟进的地方。至于问责方面，他认为暂时看来，涉事医生有颇大的责任，但要留待委员会调查细节过后，才可看该如何问责。

记者：赵克平
 

