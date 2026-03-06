女港足前助教黄子伟涉非礼遭发还重审 申上诉至终院被拒

香港女子足球代表队前助教黄子伟涉嫌非礼32岁女下属，经审讯后被裁定罪脱，律政司不服裁决，以案件呈述方式提上诉；黄子伟申讼费被拒，同提上诉。暂委法官李俊文早前认为原审裁判官彭亮廷裁断有悖常理，裁定律政司上诉成立，撤销无罪裁决，发还裁判法院由另一位裁判官重审。黄子伟早前申请许可上诉至终审法院，李官今午于高等法院指申请不涉及任何法律论点，故拒绝申请。

本上诉不涉任何法律论点

判词指，黄子伟指上诉判决具有重大而广泛重要性的法律论点，申请许可上诉至终审法院时，主要只是批评李官在案件呈述上诉中，在考虑女事主X的证供时犯错，造成实质及严重不公平，亦指李官没有司法权力命令重审，当中根本不涉及任何法律论点，更遑论是具有重大而广泛重要性的法律论点，故拒绝申请。

黄子伟原被控共3项猥亵侵犯罪，于2021年7月1日至9月30日期间在香港不同地点三度猥亵侵犯X，涉案非礼行为包括黄子伟从背后抱住X颈部并以脸紧贴其脸数秒；以手扫过X的手臂、胸部及下体位置；先以球会熨章触碰其胸部，再从背后抱颈并以身体紧贴，期间以手触摸其胸部及下体数秒。黄子伟否认所有控罪，经审讯后被裁定所有控罪罪名不成立。

原审裁断有悖常理

律政司不服无罪裁决，以案件呈述方式提上诉，李官认为原审裁判官的裁断属有悖常理，裁定律政司的案件呈述上诉成立，撤销原审的无罪裁决，并下令案件发还裁判法院由另一位裁判官重新审理。至于黄子伟的讼费上诉，由李官已裁定律政司案件呈述上诉得直，令其已没有基础继续上诉讼费，随即驳回讼费上诉。

案件编号：HCMA143/2024、HCMA20/2025

法庭记者：陈子豪